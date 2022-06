Sobre Richard Ashcroft

Poco después de la disolución de The Verve, la famosa banda de Britpop de la cual era cantante y principal compositor, Richard Ashcroft dio comienzo a su carrera como solista con Alone with everybody. Lanzado en el 2000, el disco anunciaba la clara intención de Ashcroft de abandonar los experimentos psicodélicos de The Verve para volcarse a un sonido de pop y rock más tradicional. Los discos sucesivos de Ashcroft como Human conditions o Keys to the world mantendrían la misma tendencia. The Verve volvió a reunirse brevemente entre 2007 y 2009 para realizar una gira y un nuevo disco de estudio. En 2010 Ashcroft dio forma a un nuevo proyecto denominado RPA & The United Nations of Sound y en 2016 retomó su carrera solista con These people.

Fuente: Apple Music

Discografía de Richard Ashcroft

Alone With Everybody (2000)

Human Conditions (2002)

Keys to the World (2006)

RPA & The United Nations of Sound (2010)

These People (2016)

Natural Rebel (2018)

Acoustic Hymns Vol. 1 (2021)

