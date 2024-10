Sobre Robyn

Robyn, nacida como Robin Miriam Carlsson el 12 de junio de 1979 en Estocolmo, Suecia, es una destacada cantante, compositora y productora de música pop. Su carrera despegó en 1995 con el lanzamiento de su álbum debut Robyn Is Here, que incluyó éxitos como Do You Know (What It Takes) y Show Me Love. A lo largo de los años, ha evolucionado su estilo musical, pasando del R&B al electropop y dance-pop, consolidándose como una figura influyente en la música pop contemporánea. Su álbum homónimo de 2005, Robyn, marcó un renacimiento en su carrera, destacando con sencillos como Be Mine! y With Every Heartbeat. En 2010, lanzó la trilogía Body Talk, que recibió aclamación crítica y produjo éxitos como Dancing On My Own y Call Your Girlfriend. Su último álbum, Honey (2018), reafirmó su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en la industria musical.

Fuentes: Wikipedia, Spotify, Apple Music

Discografía de Robyn

Robyn Is Here (1995)

My Truth (1999)

Don’t Stop the Music (2002)

Robyn (2005)

Body Talk Pt. 1 (2010)

Body Talk Pt. 2 (2010)

Body Talk (2010)

Honey (2018)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para disfrutar de lo mejor de la artista, te invitamos a escuchar su playlist de grandes éxitos en Spotify. Esta colección incluye sus temas más icónicos y te permitirá sumergirte en su universo musical. Encuentra la playlist de sus mayores éxitos.

Videoclip destacado

No te pierdas el videoclip de Dancing On My Own, uno de los temas más emblemáticos de Robyn. Puedes verlo también en YouTube.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!