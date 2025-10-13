Sobre Rocket

Rocket es una banda emergente de Los Ángeles que ha captado la atención de los fans del rock alternativo y el shoegaze con una propuesta sonora intensa y melódica. Formada por Alithea Tuttle (voz y bajo), Desi Scaglione (guitarra), Cooper Ladomade (batería) y Baron Rinzler (guitarra), el grupo ha sido comparado con leyendas como Smashing Pumpkins y Sonic Youth por su estilo envolvente y nostálgico.

En 2025 lanzaron su primer álbum R Is For Rocket, precedido por el EP Versions of You. Su sonido se caracteriza por capas densas de guitarra, atmósferas melancólicas y letras introspectivas. Han salido de gira con bandas como Ride y Smashing Pumpkins, consolidándose como una de las promesas más sólidas del revival noventero.

Discografía de Artista

Versions of You (EP, 2024)

R Is For Rocket (Álbum debut, 2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para conocer el universo sonoro de Rocket, te recomendamos comenzar con Take Your Aim, una canción que combina guitarras potentes con una letra sobre la fragilidad de las relaciones. También destacan temas como Future Memory, compuesto por Alithea Tuttle tras la pérdida de un amigo de la infancia. Esta playlist reúne lo mejor de su corta pero intensa trayectoria.

Videoclip Destacado

El videoclip de Take Your Aim es una muestra perfecta del estilo visual y emocional de Rocket. Con una estética oscura y nostálgica, refleja el conflicto interno de sus letras y la fuerza instrumental que los caracteriza. Ideal para quienes buscan una experiencia audiovisual intensa y auténtica.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

