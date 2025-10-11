Sobre Rolling Blackouts Coastal Fever

Desde Melbourne, Australia, Rolling Blackouts Coastal Fever —también conocidos como Rolling Blackouts C.F.— se han consolidado como una de las propuestas más vibrantes del indie rock contemporáneo. Formados en 2013 por los guitarristas y vocalistas Fran Keaney, Tom Russo y Joe White, junto al bajista Joe Russo y el baterista Marcel Tussie, el grupo destaca por su característico sonido de guitarras entrelazadas, ritmos jangle pop y una energía melódica que remite a influencias como The Go-Betweens y The Feelies.

Su debut discográfico llegó con el EP Talk Tight (2016), seguido por The French Press (2017), que les valió reconocimiento internacional. En 2018 lanzaron su primer álbum de estudio, Hope Downs, aclamado por la crítica y considerado uno de los mejores discos del año por medios como Pitchfork y NME. Le siguieron Sideways to New Italy (2020), una oda melancólica a la identidad y el desplazamiento, y Endless Rooms (2022), donde la banda profundiza en temas sociales y ecológicos con un sonido más musculoso y expansivo.

Discografía de Rolling Blackouts Coastal Fever

Hope Downs (2018)

Sideways to New Italy (2020)

Endless Rooms (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de Rolling Blackouts Coastal Fever, esta playlist es el punto de partida ideal. Con temas como Talking Straight, French Press, Cars in Space y The Way It Shatters, el grupo despliega su talento para crear himnos guitarreros que combinan introspección lírica y energía contagiosa. Perfecta para descubrir su evolución y entender por qué son una de las bandas más celebradas del indie actual.

Videoclip Destacado

El video oficial de Cars In Space, dirigido por Nick Mckk con asistencia de Julia Jacklin, presenta una estética nostálgica ambientada en un autocine australiano. La canción, descrita por el miembro de la banda Fran Keaney como “el remolino de palabras y pensamientos antes de una ruptura”, combina guitarras brillantes y ritmos envolventes para capturar la melancolía y la introspección de un momento emocional suspendido en el tiempo.

