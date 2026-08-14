Sobre Roxy Music

Roxy Music se formaron en Londres en 1970, impulsados por el cantante y compositor Bryan Ferry y el bajista Graham Simpson. Completada la formación con Phil Manzanera a la guitarra, Andy Mackay al saxofón, Brian Eno a los sintetizadores y Paul Thompson a la batería, el grupo se convirtió en uno de los proyectos más influyentes del art rock y el glam británico, mezclando vanguardia sonora con una estética visual tan cuidada como la música. Su álbum debut homónimo (1972) abrió camino a For Your Pleasure (1973), el disco que despidió a Eno de la formación, y a una serie de trabajos que consolidaron su sonido experimental antes de virar hacia un pop más accesible en los ochenta con Manifesto y Flesh and Blood. Cerraron su discografía de estudio con Avalon (1982), su álbum más exitoso. En agosto de 2026, Roxy Music confirmaron una gran reedición ampliada de «For Your Pleasure», con cintas caseras de 1971 hasta ahora inéditas.

Discografía de Roxy Music

Roxy Music (1972)

For Your Pleasure (1973)

Stranded (1973)

Country Life (1974)

Siren (1975)

Manifesto (1979)

Flesh and Blood (1980)

Avalon (1982)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en la elegancia art rock de Roxy Music con una selección de sus temas más icónicos, desde la sofisticación bailable de «Love Is The Drug» hasta la melancolía sedosa de «More Than This» o la energía nerviosa de «Virginia Plain», pasando por la atmósfera densa de «In Every Dream Home A Heartache». Esta playlist reúne lo mejor de una banda que redefinió los límites entre el rock, el glamour y la vanguardia. ¡Sube el volumen y déjate llevar por su estilo inconfundible! Escucha la playlist en Spotify

Videoclip Destacado

No puedes perderte el videoclip de «Love Is The Drug», el single de 1975 que se convirtió en su mayor éxito comercial y en su primera gran entrada en las listas estadounidenses. El vídeo capta a la banda en plena forma, con Bryan Ferry desplegando todo su magnetismo de crooner sobre un groove hipnótico que sentaría las bases del sonido disco-rock de la segunda mitad de los setenta. Un imprescindible para entender por qué Roxy Music siguen siendo una referencia de estilo y sofisticación.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!