Royal Blood es un dúo británico de rock alternativo formado en 2011 en Brighton, compuesto por Mike Kerr (voz y bajo) y Ben Thatcher (batería). Desde su debut, han sido aclamados por su potente sonido y su capacidad para crear una atmósfera intensa con solo dos miembros. Su primer álbum homónimo, Royal Blood, lanzado en 2014, fue un éxito inmediato, alcanzando el número uno en las listas del Reino Unido. Con canciones como Out of the Black y Figure It Out, el dúo se consolidó como una fuerza en la escena del rock. En 2017, lanzaron su segundo álbum, How Did We Get So Dark?, que continuó con su éxito y les permitió realizar giras internacionales. Su tercer álbum, Typhoons, lanzado en 2021, mostró una evolución en su sonido, incorporando elementos de dance-rock. En 2023, lanzaron su cuarto álbum, Back to the Water Below, que ha sido bien recibido por la crítica y los fans.

Discografía de Royal Blood

Royal Blood (2014)

How Did We Get So Dark? (2017)

Typhoons (2021)

Back to the Water Below (2023)

Para los amantes de la música de Royal Blood, hemos seleccionado una playlist con sus canciones más emblemáticas. Desde Out of the Black hasta Figure It Out, esta selección te permitirá sumergirte en el universo sonoro del dúo. No te pierdas temas como Little Monster y Lights Out, que capturan la esencia de su estilo único. ¡Escúchalo aquí!

El videoclip de Figure It Out es uno de los más conocidos de Royal Blood. La trama sigue a una mujer que se encuentra en una situación confusa y peligrosa, lo que refleja el título de la canción. medida que avanza el video, la tensión aumenta y el espectador se ve inmerso en un viaje lleno de giros inesperados y momentos de alta adrenalina. ¡No te lo pierdas aquí!

