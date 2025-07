Sobre Rufus T. Firefly

Rufus T. Firefly, banda de rock alternativo oriunda de Aranjuez, Madrid, es un referente del indie español, conocida por su fusión de psicodelia, rock progresivo y neo soul. Formada en 2006 por Víctor Cabezuelo (voz y guitarra), Julia Martín-Maestro (batería y programaciones), Carlos Campos (guitarra), Miguel de Lucas (bajo), Juan Feo (percusión) y Manola (teclados), toma su nombre del personaje de Groucho Marx en la película Sopa de ganso (1933). Su debut, My Synthetic Heart (2008), cantado en inglés, los llevó a finales de concursos como la Global Battle of the Bands. En 2011, con el EP La historia secreta de nuestra obsolescencia programada, adoptaron el español, marcando un punto de inflexión con un sonido más pulido grabado en El Lado Izquierdo con Dany Richter y Manuel Cabezalí. Discos como Ø (2012), Nueve (2014), Magnolia (2017) y Loto (2018) consolidaron su estilo psicodélico, con Magnolia considerado un hito por su defensa del arte y la naturaleza. El largo mañana (2021) incorporó influencias del neo soul, y Todas las cosas buenas (2025) profundizó en su sofisticación sonora. Con actuaciones en festivales como Vive Latino y el Museo del Prado, y colaboraciones con Anni B Sweet y Viva Suecia, Rufus T. Firefly combina energía en directo con una producción meticulosa, siendo un pilar del panorama independiente.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Rufus T. Firefly

My Synthetic Heart (2008)

La historia secreta de nuestra obsolescencia programada (2011)

Ø (2012)

Grunge (2013)

Nueve (2014)

Magnolia (2017)

Loto (2018)

El largo mañana (2021)

Todas las cosas buenas (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Adéntrate en el universo hipnótico de Rufus T. Firefly, donde la psicodelia se encuentra con el rock y el soul en una explosión de texturas y emociones. Desde la envolvente Nebulosa Jade hasta la vibrante Río Wolf y la introspectiva Sé dónde van los patos cuando se congela el lago, esta playlist reúne lo mejor de su trayectoria, perfecta para descubrir su magia sonora. ¡Déjate llevar por su energía adictiva!

Videoclip Destacado

El videoclip de Nebulosa Jade, dirigido por Iris Banegas y estrenado en 2022, es una joya visual que captura la esencia de Rufus T. Firefly. Descrito por la banda como “la canción de amor más freak de todos los tiempos”, el vídeo combina animaciones psicodélicas con imágenes en directo, creando un contraste entre lo onírico y lo terrenal. Su estética colorida y su narrativa evocadora reflejan la intensidad emocional de Magnolia, invitando a los espectadores a un viaje cósmico y sentimental. ¡Míralo ahora!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas las siguientes citas de la artista en el listado que ofrecemos a continuación:

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!