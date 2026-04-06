Sobre Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter es una cantante, compositora, actriz y productora estadounidense nacida en Quakertown, Pensilvania, en 1999. Inició su carrera artística como actriz infantil, alcanzando reconocimiento internacional al protagonizar la serie de Disney Channel Girl Meets World entre 2014 y 2017. Paralelamente, desarrolló una sólida trayectoria musical que comenzó con su EP debut Can’t Blame a Girl for Trying y continuó con una evolución constante desde el pop adolescente hasta un sonido más sofisticado y personal. Tras editar cuatro álbumes con Hollywood Records, dio un giro decisivo al firmar con Island Records en 2021, etapa en la que logró su primer impacto masivo en listas con Emails I Can’t Send (2022). Su consagración llegó con Short n’ Sweet (2024), su primer álbum número uno en el Billboard 200, impulsado por éxitos globales como “Espresso” y “Please Please Please”. En 2025 consolidó su estatus como estrella del pop contemporáneo con Man’s Best Friend, confirmando una de las carreras más sólidas y ascendentes del pop actual.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Artista

Eyes Wide Open (2015)

Evolution (2016)

Singular: Act I (2018)

Singular: Act II (2019)

Emails I Can’t Send (2022)

Short n’ Sweet (2024)

Man’s Best Friend (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is Sabrina Carpenter reúne los temas que definen la evolución artística de Sabrina Carpenter, desde sus primeros éxitos pop hasta sus himnos globales recientes. Canciones como “Nonsense”, “Feather”, “Espresso”, “Please Please Please” o “Sue Me” muestran su versatilidad, su ironía lírica y una identidad sonora cada vez más marcada. Una selección fundamental para entender por qué se ha convertido en una de las voces más influyentes del pop internacional actual.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido y visitado de Sabrina Carpenter es “Espresso”, publicado en 2024 y convertido en un fenómeno global. La pieza destaca por su estética retro, humor desenfadado y carisma escénico, reflejando a la perfección la personalidad artística que la catapultó al número uno de las listas internacionales. Este vídeo marcó un antes y un después en su carrera comercial.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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