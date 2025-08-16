Sobre Second

Second, la emblemática banda de indie rock originaria de Murcia, España, dejó una gran marca en la escena musical tras 26 años de carrera. Fundada en 1997 por Sean Frutos (voz) y Jorge Guirao (guitarra), la agrupación se completó con Nando Robles (bajo), Fran Guirao (batería) y, durante un tiempo, Javi Vox (guitarra y teclados). Su estilo, que fusiona indie rock, rock alternativo y britpop, evolucionó desde oscuras influencias británicas de los 80 hasta un sonido más luminoso y accesible, con canciones en inglés en sus inicios y en español a partir de 2006. Con once discos, destacados por su intensidad en directo, Second se consolidó como un referente del indie español. Su triunfo en el concurso Global Battle of the Bands en Londres en 2004 les abrió las puertas a giras internacionales y un reconocimiento que culminó con una emotiva despedida en 2023, tras una gira final que incluyó un concierto grabado en el Teatro Circo Price de Madrid. Su discografía, marcada por éxitos como Rincón exquisito y Nivel inexperto, refleja una evolución constante y una conexión única con su público.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Second

Private Life (2000)

Pose (2003)

Invisible (2006)

Fracciones de un segundo (2009)

Demasiado soñadores (2011)

15 (Directo) (2012)

Montaña Rusa (2013)

Viaje iniciático Hook (2015)

Anillos y raíces (2018)

Flores Imposibles (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Second con una selección de sus temas más icónicos, desde los enérgicos Rincón exquisito y Nivel inexperto hasta la emotiva El contorno de tus miedos. Esta playlist captura la esencia de una banda que conquistó corazones con su intensidad y letras profundas, perfectas para revivir su legado o descubrirlo por primera vez. ¡Dale play y déjate llevar por el indie rock español en su máxima expresión!

Videoclip destacado

No te pierdas el videoclip de Muérdeme, una joya visual de Second que marcó un hito en su carrera. Dirigido por Josué Inglés y Mario Miranda, este video combina una estética oscura y poética con una narrativa intensa, donde ninfas aparentemente inocentes desatan una energía caótica, destrozando instrumentos en una metáfora de belleza y destrucción. Ganador del Premio Pop-Eye 2011 al Mejor Videoclip, es una puerta de entrada perfecta al universo creativo de la banda.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!