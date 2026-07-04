Sobre Shed Seven

Shed Seven es una banda de rock alternativo formada en 1990 en York, Inglaterra, integrada por Rick Witter (voz), Paul Banks (guitarra), Tom Gladwin (bajo) y Rob «Maxi» Maxfield (batería). Surgidos en plena efervescencia del britpop, debutaron en 1994 con Change Giver y alcanzaron su momento más álgido comercial en 1996 con A Maximum High, disco que llegó al número 8 en Reino Unido e incluyó himnos como «Going For Gold» y «Chasing Rainbows», canciones que siguen sonando en directo tres décadas después.

Tras años etiquetados injustamente como «los infravalorados del britpop», el grupo ha vivido en la última década una segunda juventud sin precedentes: en 2024 lograron su primer número uno en Reino Unido con A Matter Of Time, hito que repitieron apenas diez meses después con el álbum orquestal Liquid Gold, colocándose junto a nombres como The Beatles o David Bowie por firmar dos números uno en un mismo año. Tras una aclamada actuación en Glastonbury y el premio a Mejor Directo en los Independent Music Awards en 2025, Shed Seven encaran ahora una nueva era con su séptimo álbum, homónimo, previsto para enero de 2027, tal y como contamos en CrazyMinds.

Discografía de Shed Seven

Change Giver (1994)

A Maximum High (1996)

Let It Ride (1998)

Truth Be Told (2001)

Instant Pleasures (2017)

A Matter Of Time (2024)

Liquid Gold (2024)

Shed Seven (2027)

Descubre sus canciones imprescindibles

De himnos como «Going For Gold» o «Chasing Rainbows», que definieron el britpop de los 90, a las versiones orquestales de «Speakeasy» o «Devil in Your Shoes» que les han devuelto a lo más alto tres décadas después, esta playlist es el mejor resumen posible de por qué Shed Seven nunca dejaron de sonar a sí mismos.

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DZ06evO1Upx8q

Videoclip Destacado

Más de dos décadas después, «Going For Gold» sigue siendo uno de los vídeos más vistos de Shed Seven, un himno de estribillo coreado a pleno pulmón que resume mejor que ningún otro tema la energía arrolladora de la banda sobre un escenario.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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