Sobre Sia

Sia es una cantante y compositora australiana reconocida por su voz única y su capacidad para crear éxitos tanto para ella como para otros artistas. Nacida en Adelaida en 1975, comenzó su carrera en los años 90 como vocalista de la banda Crisp antes de lanzarse como solista. Su primer álbum, OnlySee (1997), pasó desapercibido, pero con Healing Is Difficult (2001) y Colour the Small One (2004), empezó a ganar reconocimiento, especialmente con la emotiva Breathe Me.

Tras un periodo escribiendo éxitos para artistas como Rihanna y Beyoncé, Sia regresó con fuerza en 2014 con 1000 Forms of Fear, que incluye el icónico tema Chandelier. Su siguiente álbum, This Is Acting (2016), consolidó su éxito global con canciones como Cheap Thrills. En 2017, lanzó Everyday Is Christmas, mostrando su versatilidad, y en 2021 presentó Music, inspirado en su película homónima. Su estilo innovador y su habilidad para reinventarse la han convertido en una figura clave de la música contemporánea. Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Sia

OnlySee (1997)

Healing Is Difficult (2001)

Colour the Small One (2004)

Some People Have Real Problems (2008)

We Are Born (2010)

1000 Forms of Fear (2014)

This Is Acting (2016)

Everyday Is Christmas (2017)

Music (2021)

Descubre sus canciones imprescindibles

Explora el universo musical de Sia con una playlist que reúne sus temas más icónicos. Desde la intensidad de Chandelier hasta la energía de Cheap Thrills, cada canción es un testimonio de su talento y versatilidad.

Videoclip destacado

El videoclip de Chandelier es una obra maestra visual que catapultó a Sia al estrellato global. Protagonizado por Maddie Ziegler, combina una coreografía hipnótica con una narrativa emocional que refleja la lucha interna de la canción. Su impacto cultural y artístico lo convierte en un clásico moderno.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

