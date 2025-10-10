Sáb 11 octubre 2025
SIDE CHICK

Artistas
CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
1 min.

Sobre Side Chick

Si queréis, podéis escuchar el disco de Side Chick como un álbum de hard glam porque lo es. Si gustáis, podéis ir a verles en directo y convenceros de que el garage-punk es la mejor vacuna contra el aburrimiento porque llevaréis razón. Si os apetece, podéis acercaros a este trio barcelonés como quien se pone un grupo casi debutante de pop guitarroso y deslenguado porque Eduardo Benatar, Scarlett y la muy querida Maïa Vidal (casi una década haciendo el indie) juntos solo llevan un par de años y justo acaban de publicar su primer álbum homónimo. Si os encaja, hasta podéis escandalizaros con letras como Shut Your Whore Mouth, allá vosotros,. Ahora bien, detrás de todas estas interpretaciones justificadas y requete-argumentadas hay una sola verdad: si se baila y pica la vez es que mola.

Fuente: Primavera Sound

Discografía de Side Chick

  • Side Chick (2019)
  • Do It Myself (2022)

