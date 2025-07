Sobre Sidonie

Sidonie, el trío barcelonés formado por Marc Ros (voz, guitarra, bajo, teclados), Jesús Senra (segundas voces, bajo, sitar, guitarras) y Axel Pi (batería, percusiones), es una de las bandas más influyentes del indie rock y pop psicodélico español. Fundada en 1997, su carrera comenzó con un sonido influenciado por The Beatles, The Rolling Stones, Syd Barrett y The Velvet Underground, cantando inicialmente en inglés con su debut homónimo Sidonie (2001), que mezclaba psicodelia, pop y electrónica. Tras ganar un concurso de talentos en Hospitalet de Llobregat, firmaron con Bip Bip Records, lo que les permitió lanzar maquetas como Dragonfly y Roja. A partir de Fascinado (2005), adoptaron el español, ampliando su popularidad con un estilo más accesible pero sin perder su esencia experimental. Con Sony Music, publicaron discos clave como Costa Azul (2007), El Incendio (2009) y El Fluido García (2011), este último un regreso a sus raíces psicodélicas. Su éxito comercial creció con Sierra y Canadá (2014) y El Peor Grupo del Mundo (2016), mientras que El Regreso de Abba (2020) marcó un ambicioso álbum conceptual. Su décimo disco, Marc, Axel y Jes (2023), es su trabajo más personal, con un pop vibrante y letras introspectivas. En 2025, Sidonie prepara el lanzamiento de un nuevo disco, consolidando su estatus tras casi tres décadas de innovación y giras memorables.

Discografía de Sidonie

Sidonie (2001)

Shell Kids (2003)

Fascinado (2005)

Costa Azul (2007)

El incendio (2009)

El fluido García (2011)

Sierra y Canadá (2014)

El peor grupo del mundo (2016)

Lo más maravilloso (2018)

El regreso de Abba (2020)

Marc, Axel y Jes (2023)

Embárcate en un viaje sonoro con Sidonie, donde la psicodelia se encuentra con el pop más contagioso. Desde el himno generacional Carreteras Infinitas hasta la introspección de No Salgo Más, esta playlist reúne lo mejor de su trayectoria: melodías vibrantes, letras que conectan y una energía que define el indie español. ¡Déjate llevar por su magia!

El videoclip de Fascinados (20º aniversario), dirigido por Joan Simó, es una celebración vibrante de los 20 años de Sidonie, encapsulando su esencia psicodélica y su energía contagiosa. Estrenado en 2018, este vídeo reinterpreta el clásico de Fascinado (2005) mientras Marc Ros, Jesús Senra y Axel Pi derrochan carisma. ¡Revívelo a continuación!

