Sobre Simple Minds

Los componentes de Simple Minds serán recordados por siempre jamás como los autores de la legendaria (Don’t You) Forget About Me, que sonó por primera vez en El Club de los Cinco. Pero los escoceses son mucho más que eso. Empezaron como una banda de post-punk para luego abrazar la épica de estadio a lo U2. Reniegan un poco del movimiento new wave y synth pop de los 80, pues lo suyo es más ambicioso y formal. La poderosa voz de barítono de Jim Kerr y una docena de himnos para la historia del pop les han convertido en auténticas leyendas

Fuente: Apple Music

Discografía de Simple Minds

Life in a Day (1979)

Real to Real Cacophony (1979)

Empires and Dance (1980)

Sons and Fascination/Sister Feelings Call (1981)

New Gold Dream (81-82-83-84) (1982)

Sparkle in the Rain (1984)

Once Upon a Time (1985)

Street Fighting Years (1989)

Real Life (1991)

Good News from the Next World (1995)

Néapolis (1998)

Our Secrets Are the Same (1999/2004)

Neon Lights (2001)

Cry (2002)

Black & White 050505 (2005)

Graffiti Soul (2009)

Big Music (2014)

Acoustic (2016)

Walk Between Worlds (2018)

Direction of the Heart (2022)

