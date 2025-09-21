Sobre Soft Play (ex-Slaves)
Soft Play, anteriormente conocidos como Slaves, es un dúo británico de punk rock formado en Royal Tunbridge Wells en 2012 por Isaac Holman (voz y batería) y Laurie Vincent (guitarra, bajo y coros). Su propuesta musical se caracteriza por una energía visceral, letras mordaces y una estética sonora que mezcla el punk clásico con riffs de garage y actitud hardcore. Bajo el nombre Slaves, la banda alcanzó notoriedad con su álbum debut Are You Satisfied? (2015), que llegó al puesto 8 en la UK Albums Chart y fue nominado al prestigioso Mercury Prize.
En 2016 lanzaron Take Control, producido por Mike D de Beastie Boys, consolidando su sonido con colaboraciones y una producción más pulida. Su tercer disco, Acts of Fear and Love (2018), mostró una faceta más introspectiva sin perder la contundencia. En 2022, el dúo decidió cambiar su nombre a Soft Play como gesto de sensibilidad cultural, manteniendo su esencia rebelde y lanzando en 2023 el álbum Heavy Jelly, con temas como Punk’s Dead y Mirror Muscles que han sido recibidos con entusiasmo por sus seguidores.
Discografía de Soft Play (ex-Slaves)
- Are You Satisfied? (2015)
- Take Control (2016)
- Acts of Fear and Love (2018)
- Heavy Jelly (2023)
Si quieres entender por qué Soft Play se ha convertido en uno de los referentes del punk británico contemporáneo, te invitamos a escuchar su playlist oficial. Canciones como Punk’s Dead, Sockets, The Hunter, Mirror Muscles y Everything and Nothing te sumergen en su universo sonoro: crudo, directo y sin concesiones. Ideal para quienes buscan autenticidad y potencia en cada acorde.
