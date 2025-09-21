Sobre Soft Play (ex-Slaves)

Soft Play, anteriormente conocidos como Slaves, es un dúo británico de punk rock formado en Royal Tunbridge Wells en 2012 por Isaac Holman (voz y batería) y Laurie Vincent (guitarra, bajo y coros). Su propuesta musical se caracteriza por una energía visceral, letras mordaces y una estética sonora que mezcla el punk clásico con riffs de garage y actitud hardcore. Bajo el nombre Slaves, la banda alcanzó notoriedad con su álbum debut Are You Satisfied? (2015), que llegó al puesto 8 en la UK Albums Chart y fue nominado al prestigioso Mercury Prize.

En 2016 lanzaron Take Control, producido por Mike D de Beastie Boys, consolidando su sonido con colaboraciones y una producción más pulida. Su tercer disco, Acts of Fear and Love (2018), mostró una faceta más introspectiva sin perder la contundencia. En 2022, el dúo decidió cambiar su nombre a Soft Play como gesto de sensibilidad cultural, manteniendo su esencia rebelde y lanzando en 2023 el álbum Heavy Jelly, con temas como Punk’s Dead y Mirror Muscles que han sido recibidos con entusiasmo por sus seguidores.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Soft Play (ex-Slaves)

Are You Satisfied? (2015)

Take Control (2016)

Acts of Fear and Love (2018)

Heavy Jelly (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres entender por qué Soft Play se ha convertido en uno de los referentes del punk británico contemporáneo, te invitamos a escuchar su playlist oficial. Canciones como Punk’s Dead, Sockets, The Hunter, Mirror Muscles y Everything and Nothing te sumergen en su universo sonoro: crudo, directo y sin concesiones. Ideal para quienes buscan autenticidad y potencia en cada acorde.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!