Lun 22 septiembre 2025
Newsletter
TODO

¡NO TE PIERDAS!

ARTÍCULOS RELACIONADOS

SOFT PLAY (ex-SLAVES)

Artistas
CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
1 min.

Sobre Soft Play (ex-Slaves)

Soft Play, anteriormente conocidos como Slaves, es un dúo británico de punk rock formado en Royal Tunbridge Wells en 2012 por Isaac Holman (voz y batería) y Laurie Vincent (guitarra, bajo y coros). Su propuesta musical se caracteriza por una energía visceral, letras mordaces y una estética sonora que mezcla el punk clásico con riffs de garage y actitud hardcore. Bajo el nombre Slaves, la banda alcanzó notoriedad con su álbum debut Are You Satisfied? (2015), que llegó al puesto 8 en la UK Albums Chart y fue nominado al prestigioso Mercury Prize.

En 2016 lanzaron Take Control, producido por Mike D de Beastie Boys, consolidando su sonido con colaboraciones y una producción más pulida. Su tercer disco, Acts of Fear and Love (2018), mostró una faceta más introspectiva sin perder la contundencia. En 2022, el dúo decidió cambiar su nombre a Soft Play como gesto de sensibilidad cultural, manteniendo su esencia rebelde y lanzando en 2023 el álbum Heavy Jelly, con temas como Punk’s Dead y Mirror Muscles que han sido recibidos con entusiasmo por sus seguidores.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Soft Play (ex-Slaves)

  • Are You Satisfied? (2015)
  • Take Control (2016)
  • Acts of Fear and Love (2018)
  • Heavy Jelly (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres entender por qué Soft Play se ha convertido en uno de los referentes del punk británico contemporáneo, te invitamos a escuchar su playlist oficial. Canciones como Punk’s Dead, Sockets, The Hunter, Mirror Muscles y Everything and Nothing te sumergen en su universo sonoro: crudo, directo y sin concesiones. Ideal para quienes buscan autenticidad y potencia en cada acorde.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!

CrazyMinds
CrazyMinds
Toda la información sobre música indie desde 2010.

SOBRE NOSOTROS

Desde 2011, en CrazyMinds te traemos las últimas novedades sobre música indie: noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y festivales, críticas de discos, playlists y mucho más.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

DELAHAUS

Artistas 0
Sobre Delahaus Delahaus es el proyecto musical de la malagueña...

Mark Webber se lanza a la carretera con su libro sobre Pulp y celebra 30 años de «Different Class»

Noticias 0
El guitarrista de Pulp, Mark Webber, ha anunciado una...

Beatie Wolfe & Brian Eno – Luminal

Discos 0
«Con Luminal quería crear un espacio sonoro que invitara...

LO MÁS VISTO

Rise Against – Ricochet

Discos 0
«Todo lo que haces, incluso las cosas más pequeñas,...

Radiohead 2025: guía de supervivencia para fans sin entradas

Noticias 0
Si fuiste uno de los miles que se quedaron...

Royel Otis – Hickey

Discos 0
El ocaso del verano llegó con Hickey (Ourness /...

Subscribe