BIOGRAFÍA DE SLEAFORD MODS

Aunque al principio Sleaford Mods sólo contaba con un integrante que mezclaba, en 2007 se unió el segundo y la combinación resultó perfecta. Sus letras están llenas de crítica social, descontento y un rechazo explícito hacia la cultura pop y acompañadas de post-rock, así como un poco de rock clásico y hip-hop. Después de varios años en la escena, miles de presentaciones y millones de fans; ellos se han convertido en un verdadero icono musical que no puedes dejar de escuchar.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE SLEAFORD MODS

Sleaford Mods (2007)

The Mekon (2007)

The Originator (2009)

S.P.E.C.T.R.E. (2011)

Wank (2012)

Austerity Dogs (2013)

Divide and Exit (2014)

Key Markets (2015)

English Tapas (2017)

Eton Alive (2019)

Spare Ribs (2021)

Puedes escuchar todos sus discos en diversas plataformas digitales de streaming

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, puedes hacerte una idea de su sonido escuchando esta completa playlist

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

