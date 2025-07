Sobre Slipknot

Slipknot, formada en 1995 en Des Moines, Iowa, es una de las bandas más influyentes del nu metal y el metal alternativo, conocida por su sonido visceral, máscaras distintivas y caóticos shows en vivo. Fundada por Shawn “Clown” Crahan (percusión), Anders Colsefni (voz original) y Paul Gray (bajo), la banda evolucionó con la llegada de Corey Taylor (voz), Mick Thomson y Jim Root (guitarras), Joey Jordison (batería), Sid Wilson (turntables), Craig Jones (samplers) y Chris Fehn (percusión). Su debut, Slipknot (1999), con éxitos como Wait and Bleed, vendió más de 2 millones de copias en EE. UU. y marcó el inicio de su ascenso. Iowa (2001) intensificó su brutalidad, alcanzando el número 3 en el Billboard 200. Vol. 3: (The Subliminal Verses) (2004) mostró una evolución melódica con Duality, ganando un Grammy por Before I Forget (2006). All Hope Is Gone (2008) debutó en el número 1, seguido por .5: The Gray Chapter (2014), dedicado a Gray tras su muerte en 2010. We Are Not Your Kind (2019) y The End, So Far (2022) consolidaron su relevancia, con Alessandro Venturella (bajo), Jay Weinberg (batería, hasta 2023) y Eloy Casagrande (batería, desde 2024). Con 30 millones de discos vendidos, Slipknot combina agresividad, experimentación y una conexión feroz con su fanaticada, los “Maggots”.

Discografía de Slipknot

Slipknot (1999)

Iowa (2001)

Vol. 3: (The Subliminal Verses) (2004)

All Hope Is Gone (2008)

.5: The Gray Chapter (2014)

We Are Not Your Kind (2019)

The End, So Far (2022)

Sumérgete en el caos sonoro de Slipknot, donde la rabia del nu metal se encuentra con melodías inquietantes y percusión demoledora. Desde el himno Wait and Bleed hasta la furia de Duality y la intensidad de Unsainted, esta playlist reúne los temas que han definido su legado, perfectos para los “Maggots” y nuevos oyentes. ¡Prepárate para una experiencia visceral!

El videoclip de Duality, dirigido por Marc Klasfeld y Shawn “Clown” Crahan, es un retrato crudo de la energía de Slipknot. Filmado en 2004 en una casa abandonada en Des Moines con cientos de fans locales, el vídeo captura a la banda tocando en medio de un caos controlado, con los “Maggots” destruyendo el lugar en una explosión de intensidad. La estética oscura y la vibra de un concierto en vivo hacen de este clip un ícono del nu metal.

