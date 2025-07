Sobre The Smashing Pumpkins

The Smashing Pumpkins, formada en Chicago en 1988, es una de las bandas más influyentes del rock alternativo, conocida por su sonido denso y ecléctico que mezcla grunge, gótico, psicodelia, shoegaze y dream pop. Fundada por Billy Corgan (voz, guitarra), James Iha (guitarra), D’arcy Wretzky (bajo) y Jimmy Chamberlin (batería), debutaron con Gish (1991), un éxito underground producido por Butch Vig. Siamese Dream (1993), con hits como Today y Disarm, los catapultó a la fama, vendiendo más de 4 millones de copias. Su obra maestra, Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995), un doble álbum con 28 canciones, alcanzó el número uno en el Billboard 200, ganó un Grammy por Bullet with Butterfly Wings y vendió 16 millones de copias. Tras Adore (1998) y el proyecto doble Machina/The Machines of God (2000) y Machina II (2000), la banda se disolvió debido a conflictos internos y problemas de adicciones. En 2006, Corgan y Chamberlin se reunieron para Zeitgeist (2007), y desde entonces han continuado con una alineación cambiante, incluyendo a Jeff Schroeder hasta 2023. Con Oceania (2012), Monuments to an Elegy (2014), Shiny and Oh So Bright (2018), ATUM (2023) y Aghori Mhori Mei (2024), han vendido más de 30 millones de discos. La formación actual incluye a Corgan, Iha, Chamberlin, Kiki Wong (guitarra), Jack Bates (bajo) y Katie Cole (teclados, guitarra), consolidando su legado como íconos del rock alternativo.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The Smashing Pumpkins

Gish (1991)

Siamese Dream (1993)

Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995)

Adore (1998)

Machina/The Machines of God (2000)

Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music (2000)

Zeitgeist (2007)

Oceania (2012)†

Monuments to an Elegy (2014)†

Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. (2018)

Cyr (2020)

ATUM: A Rock Opera in Three Acts (2023)

Aghori Mhori Mei (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de The Smashing Pumpkins, donde la furia de Bullet with Butterfly Wings se encuentra con la melancolía de 1979 y la introspección de Tonight, Tonight. Esta playlist reúne lo mejor de su carrera, desde los himnos de los 90 hasta los cortes más recientes como Empires, mostrando su habilidad para evolucionar sin perder su esencia. ¡Prepárate para un viaje emocional inolvidable!

Videoclip Destacado

El videoclip de Tonight, Tonight, dirigido por Jonathan Dayton y Valerie Faris en 1996, es una obra maestra visual inspirada en el cine mudo y la ciencia ficción de Georges Méliès. Con una estética steampunk y un viaje lunar surrealista, este vídeo captura la grandeur de Mellon Collie and the Infinite Sadness, mostrando a Billy Corgan y la banda en un universo onírico lleno de efectos especiales artesanales. Ganador de múltiples premios, es un hito del arte audiovisual de los 90. ¡Míralo ahora!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!