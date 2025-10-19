Sobre Soccer Mommy

Soccer Mommy es el proyecto musical liderado por la cantautora estadounidense Sophie Allison, nacida el 27 de mayo de 1997 en Zúrich, Suiza, y criada en Nashville, Tennessee. Desde sus inicios en Bandcamp en 2015, Allison ha desarrollado una carrera marcada por la introspección lírica y una estética sonora que combina indie rock, dream pop y alt-country. Su estilo ha sido comparado con artistas como Elliott Smith, Phoebe Bridgers y Taylor Swift, por su capacidad para explorar emociones complejas con melodías envolventes.

Con una formación académica en la Escuela de Artes de Nashville y una breve estancia en la Universidad de Nueva York, Sophie Allison decidió abandonar los estudios para dedicarse por completo a la música. Su primer álbum de estudio, Clean (2018), recibió elogios por su honestidad emocional y producción cuidada. Desde entonces, ha publicado discos que consolidan su evolución artística, como Color Theory (2020), Sometimes, Forever (2022) y el reciente Evergreen (2024), producido por Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never). Además, ha colaborado con artistas como Bully, Taylor Swift y Pavement, y ha girado por Estados Unidos y Europa, incluyendo fechas en Madrid y Barcelona.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Soccer Mommy

For Young Hearts (2016)

Collection (2017)

Clean (2018)

Color Theory (2020)

Sometimes, Forever (2022)

Evergreen (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para conocer el universo sonoro de Soccer Mommy, te recomendamos su playlist oficial, donde encontrarás temas como Shotgun, Cool, Circle the Drain y Bloodstream. Esta selección te permitirá recorrer su evolución desde el lo-fi inicial hasta la sofisticación de sus últimas producciones, siempre con una sensibilidad lírica que conecta con las emociones más profundas.

Videoclip Destacado

El videoclip más representativo de Soccer Mommy es Shotgun, dirigido por Hutton Supancic. Esta pieza visual acompaña uno de los temas más exitosos de su álbum Sometimes, Forever (2022), y destaca por su estética nostálgica y cinematográfica. Con imágenes que alternan entre lo cotidiano y lo onírico, el vídeo refleja la intensidad emocional de la canción, que aborda el deseo, la dependencia y la vulnerabilidad en las relaciones. La narrativa visual potencia el carácter introspectivo de Sophie Allison, consolidando su propuesta artística como una de las más personales del indie actual.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!