Sobre Solange

Estudió teatro y danza de pequeña y mientras su padre coordinaba al emergente Destiny’s Child, el grupo de su hermana Beyoncé, ella aparecía a menudo como soporte y componiendo canciones. Después de dos discos como solista, grabó A Seat at the Table, álbum que impulsó su carrera y le dio un GRAMMY® en 2017 por mejor interpretación R&B con la canción Cranes in the Sky. Solange ha logrado darle un giro a este género combinándolo con otros ritmos para hacer canciones inteligentes y frescas con un toque muy femenino. El resultado es un delicioso R&B con destellos de soul, electrónica y funk.

Fuente: Apple Music

Discografía de Solange

Solo Star (2002)

Sol-Angel and the Hadley St. Dreams (2008)

A Seat at the Table (2016)

When I Get Home (2019)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!