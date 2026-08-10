Sobre Sondre Lerche

Sondre Lerche nació el 5 de septiembre de 1982 en Bergen, Noruega. Debutó en 2001 con Faces Down, un disco de pop orquestal que lo convirtió en una estrella en su país natal y le valió el premio a Mejor Artista Revelación en los Grammy noruegos. Desde entonces ha alternado el pop luminoso de discos como Two Way Monologue (2004) con incursiones en el jazz vocal (Duper Sessions, 2006), además de trabajar como actor y compositor de la banda sonora de la comedia romántica Dan in Real Life (2007).

Su trilogía formada por Please (2014), Pleasure (2017) y Patience (2020) marcó una etapa más introspectiva tras su divorcio. En 2026, tras cuatro años sin publicar nuevo material desde Avatars of Love (2022), Lerche regresa con Acrobats, grabado en nueve estudios distintos y con arreglos de cuerda de Sean O’Hagan (The High Llamas), precedido por los singles “Little Kids”, “Follow The River” y “Love Is All”.

Discografía de Sondre Lerche

Faces Down (2001)

Two Way Monologue (2004)

(2004) Duper Sessions (2006)

Phantom Punch (2006)

Heartbeat Radio (2009)

Sondre Lerche (2011)

Please (2014)

(2014) Pleasure (2017)

Patience (2020)

Avatars of Love (2022)

Acrobats (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo musical de Sondre Lerche con una selección de sus canciones más destacadas, desde el pop orquestal de sus inicios hasta su etapa más introspectiva y experimental. Un recorrido por más de dos décadas de melodías inconfundibles. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip Destacado

El videoclip de Turns Out I’m Sentimental After All, adelanto de su álbum Avatars of Love (2022), es una buena puerta de entrada a la etapa más reciente de Lerche, con una dirección que combina intimidad y un punto de teatralidad muy propio del artista. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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