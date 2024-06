Sobre Sophie Ellis-Bextor

Sophie Ellis-Bextor es una cantautora, compositora y modelo inglesa nacida el 10 de abril de 1979 en Londres. Conocida por ser «La reina del dance» o «The Dance Queen», su música es una mezcla de dance, indie, rock alternativo e influencias de música electrónica de los 80. Comenzó su carrera en la banda indie Theaudience y luego se lanzó como solista, alcanzando el éxito en los primeros años 2000.

Fuentes: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Sophie Ellis-Bextor

Read My Lips (2001)

Shoot from the Hip (2003)

Trip the Light Fantastic (2007)

Make a Scene (2011)

Wanderlust (2014)

Familia (2016)

Hana (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sophie Ellis-Bextor ha dejado una huella imborrable en la música con éxitos como Murder on the Dancefloor, Groovejet (If This Ain’t Love) y Take Me Home. Estas canciones no solo encabezaron las listas sino que también se convirtieron en himnos de una generación. Su habilidad para fusionar diferentes géneros musicales y su voz distintiva han hecho que su música sea atemporal y apreciada por muchos.

Para disfrutar de su música al completo, puedes encontrar su playlist de grandes éxitos en Spotify. ¡Espero que disfrutes explorando su discografía y descubriendo nuevas canciones!

Videoclip destacado

Su videoclip más popular es Murder on the Dancefloor, que sigue siendo un clásico y un favorito entre sus seguidores y aún más tras su renacer tras el éxito de la película Saltburn.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

¡Descubre más artistas aquí!