Sobre Soundgarden

Soundgarden, formada en Seattle, Washington, en 1984, es una de las bandas pioneras del grunge, un género que fusiona rock alternativo, heavy metal y punk. Integrada inicialmente por Chris Cornell (voz, guitarra rítmica), Kim Thayil (guitarra principal), Hiro Yamamoto (bajo) y Matt Cameron (batería desde 1986), con Ben Shepherd reemplazando a Yamamoto en 1990, la banda se destacó por su sonido pesado, etéreo y técnico. Su debut, Ultramega OK (1988), con SST Records, les valió una nominación al Grammy, pero fue Louder Than Love (1989), con A&M Records, el primer álbum de grunge en una multinacional. Badmotorfinger (1991) los llevó al éxito con singles como Outshined y Rusty Cage, aprovechando el auge del grunge junto a Nirvana y Pearl Jam. Su obra maestra, Superunknown (1994), alcanzó el número 1 en Billboard 200, con los ganadores del Grammy Black Hole Sun y Spoonman. Down on the Upside (1996) fue su último álbum antes de su separación en 1997 por tensiones creativas. Tras reunirse en 2010, lanzaron King Animal (2012). La muerte de Cornell en 2017 marcó el fin de la banda, aunque los miembros sobrevivientes se reunieron como Nudedragons en 2024 para un concierto benéfico. Con 35 millones de discos vendidos mundialmente, Soundgarden dejó un legado imborrable en el rock.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Soundgarden

Ultramega OK (1988)

Louder Than Love (1989)

Badmotorfinger (1991)

Superunknown (1994)

Down on the Upside (1996)

King Animal (2012)

Descubre sus canciones imprescindibles

Adéntrate en el universo sonoro de Soundgarden, donde riffs pesados, melodías pop y la voz inigualable de Chris Cornell crean una experiencia inolvidable. Desde la intensidad de Outshined hasta el surrealismo de Black Hole Sun y la energía de Been Away Too Long, esta playlist reúne los himnos que definieron el grunge y el rock alternativo. ¡Prepárate para un viaje épico!

Videoclip Destacado

El videoclip de Black Hole Sun, dirigido por Howard Greenhalgh y estrenado en 1994, es una obra maestra surrealista que marcó la era del grunge. Con más de 279 millones de visualizaciones en YouTube, muestra una suburbia distorsionada donde rostros deformados y paisajes apocalípticos culminan en un sol negro que arrasa todo. Su estética inquietante y su imaginería psicodélica complementan la atmósfera de la canción, convirtiéndolo en un ícono del rock de los 90. ¡No te lo pierdas!

