Sobre Spector

Spector es una banda británica de indie rock originaria de Londres, formada por Frederick Macpherson (voz), Christopher Burman (guitarra), Thomas Shickle (bajo), Jed Cullen (sintetizador y guitarra) y Danny Blandy (batería).

La trayectoria de Spector comenzó con el lanzamiento de su primer sencillo Cul-de-Sac en 2011, que rápidamente se convirtió en un éxito underground. Su álbum debut, Enjoy It While It Lasts, lanzado en 2012, fue aclamado por la crítica y consolidó su posición en la escena musical independiente. En 2014, lanzaron su segundo álbum, Moth Boys, que continuó su éxito y les valió una leal base de fans.

Spector ha participado en numerosos festivales y giras, compartiendo escenario con bandas reconocidas y ganando una reputación por sus enérgicas actuaciones en vivo. Su música, que mezcla elementos de rock, pop y electrónica, ha sido descrita como melancólica y emocionalmente resonante.

Fuentes: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Spector

Enjoy It While It Lasts (2012)

Moth Boys (2015)

Now or Whenever (2022)

Here Come the Early Nights (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para aquellos que deseen sumergirse en el universo de la banda, no os podéis perder su playlist de grandes éxitos en Spotify llamada This Is Spector. Aquí encontraréis todos sus éxitos más representativos y algunos de los momentos más destacados de su carrera. Escucha la playlist aquí.

Videoclip destacado

Uno de los videoclips más populares de Spector es el de su canción Celestine. Puedes verlo en YouTube aquí.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

