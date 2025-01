Sobre Spiritualized

Spiritualized es una banda británica de space rock formada en 1990 en Rugby, Warwickshire, por Jason Pierce (también conocido como J. Spaceman), exmiembro de Spacemen 3. La banda ha experimentado varios cambios en su formación, pero siempre ha girado en torno a Pierce. Su primer álbum, Lazer Guided Melodies, lanzado en 1992, estableció su sonido característico, una mezcla de rock espacial y neo-psicodelia. En 1997, lanzaron su álbum más aclamado, Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space, que fue nombrado Álbum del Año por la revista NME. A lo largo de los años, Spiritualized ha lanzado varios álbumes más, incluyendo Let It Come Down (2001), Amazing Grace (2003), Songs in A&E (2008), Sweet Heart Sweet Light (2012), And Nothing Hurt (2018) y Everything Was Beautiful (2022). La banda es conocida por sus intensas actuaciones en vivo y su capacidad para mezclar géneros musicales de manera innovadora.

Discografía de Spiritualized

Lazer Guided Melodies (1992)

Pure Phase (1995)

Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space (1997)

Let It Come Down (2001)

Amazing Grace (2003)

Songs in A&E (2008)

Sweet Heart Sweet Light (2012)

And Nothing Hurt (2018)

Everything Was Beautiful (2022)

