Squid, la banda británica formada en Brighton en 2016, ha emergido como una de las propuestas más frescas y audaces del panorama post-punk y experimental. Compuesta por Ollie Judge (voz y batería), Louis Borlase (guitarra y voz), Anton Pearson (guitarra y voz), Laurie Nankivell (bajo y metales) y Arthur Leadbetter (teclados, cuerdas y percusión), este quinteto ha sabido fusionar influencias de Neu!, This Heat, Television y Wire para crear un sonido único que mezcla post-punk, krautrock, art rock y new wave. Desde su debut con el EP LINO en 2017, han evolucionado desde la escena underground de Brighton hasta firmar con Warp Records en 2020. Su primer álbum, Bright Green Field (2021), alcanzó el número 4 en las listas británicas y les valió elogios por su intensidad y creatividad. Le siguió O Monolith (2023), un trabajo más introspectivo pero igualmente aclamado, y su tercer álbum, Cowards (2025), consolidó su reputación con un sonido más ambicioso, colaboraciones con artistas como Tony Njoku y Clarissa Connelly, y una producción a cargo de Marta Salogni, Grace Banks y Dan Carey. Con una carrera marcada por una evolución constante y actuaciones en festivales como Glastonbury 2022, Squid se posiciona como un referente del rock experimental contemporáneo.

Discografía de Squid

Bright Green Field (2021)

O Monolith (2023)

Cowards (2025)

Sumérgete en el universo sonoro de Squid con una selección de sus temas más icónicos y vibrantes. Desde la energía cruda de Narrator hasta la hipnótica Swing (In a Dream), esta playlist captura la esencia de su estilo ecléctico y su capacidad para desafiar las convenciones del post-punk. Perfecta para quienes buscan descubrir una banda que no teme experimentar y emocionar. ¡Conecta tus auriculares y déjate llevar por el caos controlado de Squid!

No te pierdas el videoclip de Narrator, una joya visual que acompaña uno de los temas más emblemáticos de Bright Green Field. Dirigido por Felix Geen, este vídeo explora los límites entre memoria, sueño y realidad durante sus más de ocho minutos de espiral de caos emocional y narrativo.

