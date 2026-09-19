Sobre Sr. Chinarro

Sr. Chinarro nace en Sevilla en 1990 como proyecto de Antonio Luque, entonces crítico musical de Rockdelux, junto a Juan Francisco Morato, Jesús Franco y Manuel Béjar. El sello Acuarela Discos, fundado para publicar sus primeras canciones, edita en 1994 su debut homónimo, grabado en Nueva York con el productor Kramer (Galaxie 500, Low). Tres años después llega El porqué de mis peinados (1997), considerado por buena parte de la crítica como su obra magna y situado en el puesto 96 de Los 100 mejores discos españoles del siglo XX según Rockdelux.

Tras el giro más críptico de La primera ópera envasada al vacío (2001), Luque ficha por El Ejército Rojo, el sello de Los Planetas, y encadena con El fuego amigo (2005) y El mundo según (2006) dos Discos del Año consecutivos en Rockdelux, ya con Mushroom Pillow como discográfica. Con la banda que le acompaña desde 2023 —Isra Diezma, Alfonso López, Juande Jiménez y Sandra Rubio—, Luque suma ahora Las fuerzas y los cuerpos, su vigésimo álbum, adelantado por los singles «El deseo del genio», «Cantautor foráneo» y «Mi palmera», tras revisitar su catálogo temprano en El año de la pera (2026).

Discografía de Sr. Chinarro

Sr. Chinarro (1994)

Compito (1996)

El porqué de mis peinados (1997)

(1997) Noséqué-nosécuántos (1998)

La primera ópera envasada al vacío (2001)

Cobre cuanto antes (2002)

El ventrílocuo de sí mismo (2003)

El fuego amigo (2005)

(2005) El mundo según (2006)

(2006) Ronroneando (2008)

Presidente (2011)

¡Menos samba! (2012)

Enhorabuena a los cuatro (2013)

Perspectiva caballera (2014)

El progreso (2016)

Asunción (2018)

El bando bueno (2020)

Reality Show (2022)

Cal viva (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para disfrutar de lo mejor de Sr. Chinarro, te invitamos a escuchar This Is Sr. Chinarro, la playlist oficial de Spotify. Esta lista incluye temas como «Los ángeles», «Quiromántico» y «Cero en gimnasia».

Videoclip Destacado

El vídeo de «Los ángeles», extraído de Ronroneando (2008), acompaña a una de las canciones más reivindicadas por la afición de Sr. Chinarro: una despedida velada a alguien que ya no está, marca de la casa en las letras de Luque. Lo dirige Cristina Gómez para el sello Mushroom Pillow.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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