St. Vincent, cuyo nombre real es Anne Erin Clark, nació el 28 de septiembre de 1982 en Tulsa, Oklahoma. Es una destacada música, cantante y compositora estadounidense conocida por su estilo único que fusiona rock, pop y art rock. Su carrera musical comenzó como miembro de la banda coral The Polyphonic Spree y como parte de la banda de gira de Sufjan Stevens. En 2007, lanzó su primer álbum en solitario, Marry Me, seguido por Actor en 2009 y Strange Mercy en 2011. Su colaboración con David Byrne en el álbum Love This Giant en 2012 consolidó su reputación como una artista innovadora. En 2014, su álbum homónimo St. Vincent recibió aclamación crítica y ganó el Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa. Continuó su éxito con Masseduction en 2017 y Daddy’s Home en 2021. Su último trabajo, All Born Screaming (2024), muestra su evolución continua como artista. St. Vincent también ha trabajado como productora y ha colaborado con artistas como Taylor Swift y Sleater-Kinney. Su habilidad para mezclar géneros y su destreza en la guitarra la han posicionado como una de las guitarristas más influyentes del siglo XXI.

Discografía de St. Vincent

Marry Me (2007)

Actor (2009)

Strange Mercy (2011)

Love This Giant (with David Byrne) (2012)

St. Vincent (2014)

Masseduction (2017)

Daddy’s Home (2021)

All Born Screaming (2024)

Todos Nacen Gritando (2024)

