Sobre Steven Wilson

Steven Wilson nace en 1967 y funda Porcupine Tree en 1987 como una salida a sus experimentos de estudio casero. La banda se convierte con el tiempo en una de las más influyentes del rock progresivo moderno, con discos como Fear Of A Blank Planet (2007) y The Incident (2009); en 2022 publica además Limited Edition Of One, su autobiografía. En paralelo desarrolla una extensa carrera en solitario, iniciada con Insurgentes (2008) y consolidada con títulos como Hand. Cannot. Erase. (2015), To The Bone (2017) o The Harmony Codex (2023). Suma seis nominaciones a los Grammy entre Porcupine Tree, Storm Corrosion y su trabajo en solitario, y es uno de los remezcladores más solicitados del rock clásico, con reinterpretaciones en audio espacial de discos de Tears For Fears, Chic, Ultravox o The Who; en 2023 remezcló junto a Manic Street Preachers su tema «Economies of Scale». Tras el vértigo cósmico de The Overview (2025), Wilson anuncia en septiembre de 2026 Requiem For A Village, su noveno álbum, grabado sin inteligencia artificial ni corrección de estudio y narrado por David Tennant sobre un texto de Andy Partridge (XTC).

Discografía de Steven Wilson

Insurgentes (2008)

Grace for Drowning (2011)

The Raven That Refused to Sing (And Other Stories) (2013)

Hand. Cannot. Erase. (2015)

To the Bone (2017)

The Future Bites (2021)

The Harmony Codex (2023)

The Overview (2025)

Requiem For A Village (Próximamente, 6 de noviembre de 2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de Steven Wilson, casi cuarenta años construyendo catedrales sonoras entre el rock progresivo, la electrónica y la melancolía más lúcida. Una playlist para entender por qué sigue siendo, disco tras disco, una de las mentes más inquietas de la música contemporánea.

Videoclip Destacado

El primer adelanto de Requiem For A Village llega acompañado de una actuación en directo, la primera de una serie llamada «Village Sessions», grabada junto a sus colaboradores habituales Randy McStine y Russell Holzman. Sin narrativa ni efectos añadidos, el vídeo deja que la interpretación en vivo del tema hable por sí sola, en sintonía con la apuesta del disco por lo orgánico e imperfecto frente a la corrección digital.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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