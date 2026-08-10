Sobre Stevie Nicks

Stevie Nicks nació el 26 de mayo de 1948 en Phoenix, Arizona. Comenzó su carrera junto a Lindsey Buckingham en el dúo Buckingham Nicks (1973) antes de unirse con él a Fleetwood Mac en 1975, banda con la que se convirtió en una de las voces y compositoras más influyentes del rock, autora de himnos como “Dreams”, “Landslide” o “Gold Dust Woman”. En paralelo, desarrolló una exitosa carrera en solitario que arrancó con Bella Donna (1981) y que suma ocho álbumes de estudio, incluidos Rock a Little (1985) e In Your Dreams (2011).

Miembro del Salón de la Fama del Rock tanto con Fleetwood Mac como en solitario —la única artista con ese doble honor—, Nicks se ha reconciliado en los últimos años con Buckingham: en 2025 reeditaron juntos Buckingham Nicks, y todo apunta a que 2027 podría traer un nuevo proyecto conjunto entre ambos.

Discografía de Stevie Nicks

Bella Donna (1981)

(1981) The Wild Heart (1983)

Rock a Little (1985)

The Other Side of the Mirror (1989)

Street Angel (1994)

Trouble in Shangri-La (2001)

In Your Dreams (2011)

(2011) 24 Karat Gold: Songs from the Vault (2014)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo musical de Stevie Nicks con esta selección de sus canciones más destacadas, desde sus himnos con Fleetwood Mac hasta lo mejor de su carrera en solitario. Una voz inconfundible que ha marcado varias generaciones de artistas. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip Destacado

El videoclip de Edge of Seventeen, uno de sus mayores éxitos en solitario, es una pieza imprescindible de su etapa de debut con Bella Donna (1981). Escrita tras la muerte de su tío y el asesinato de John Lennon en la misma semana, la canción se ha convertido en un himno atemporal de su repertorio. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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