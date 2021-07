Happier Than Ever es el segundo álbum de estudio de Billie Eilish. Fue publicado el 30 de julio de 2021 a través de Darkroom e Interscope Records. Antes del disco, Eilish lanzó cinco singles: My Future, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause y NDA.

