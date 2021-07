Take The Sadness Out of Saturday Night es el tercer álbum de estudio de Bleachers. Fue publicado el 30 de julio de 2021 a través de RCA Records. Antes del disco, lanzaron cuatro singles: 45, Chinatown, Stop Making This Hurt y How Dare You Want More.

