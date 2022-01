Streaming: The Weeknd – «Dawn FM»

Esto sí que es empezar el año por todo lo alto. The Weeknd ha publicado su nuevo disco titulado Dawn FM, y ya podemos disfrutarlo en las principales plataformas de streaming.

Todo sobre el nuevo disco de The Weeknd

Título: Dawn FM

Fecha de publicación: 7 de enero de 2022

Sello: The Weeknd XO, Inc., en colaboración con Republic Records, que a su vez es una división de UMG Recordings.

Sobre el disco: Incluye una impresionante variedad de colaboradores como Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never, Jim Carrey, Swedish House Mafia, Max Martin o Calvin Harris, entre otros.

Anteriores lanzamientos: After Hours, publicado en 2020.

The Weeknd – Dawn FM

Sobre The Weeknd

Nadie combina mejor las emociones que The Weeknd. Su sonido puede ser luminoso (sobre todo en canciones como “Can’t Feel My Face” o “Starboy”), pero tiene un ancla en la oscuridad. Sin duda, nos hace conscientes de que a veces el placer es dolor, y nos hace recordar que no se puede disfrutar una noche sin las consecuencias de la mañana siguiente. El cantante de Toronto Abel Tesfaye se embarcó en el proyecto en 2011 con una serie de mixtapes de R&B (recopilada un año después como Trilogy) en las que su predilección por las historias crudas con beats profundos ya se dejaba ver. El resultado es ligero como una pluma y pesado como el plomo al mismo tiempo. Hijo de padres etíopes que emigraron a Canadá a finales de los 80, se ha convertido en símbolo del nuevo Toronto y parte de una comunidad musical en la diáspora. Entre sus álbumes, destacan el ganador del Grammy Beauty Behind the Madness de 2015, el exitoso Starboy de 2016 y After Hours, una colección densa y atmosférica de 2020”.

