Suede es una banda británica formada en Londres en 1989 por Brett Anderson, Mat Osman y Justine Frischmann. Conocidos en Estados Unidos como The London Suede, el grupo se destacó por su sonido glam rock y britpop. Su primer álbum, Suede, lanzado en 1993, alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido y ganó el prestigioso Mercury Music Prize. Tras la salida de Frischmann y la incorporación de Bernard Butler, lanzaron Dog Man Star en 1994, un álbum aclamado por la crítica. En 1996, con la llegada de Richard Oakes y Neil Codling, lanzaron Coming Up, que produjo cinco sencillos en el top ten. A pesar de los cambios en la formación y los desafíos internos, Suede continuó lanzando álbumes exitosos como Head Music (1999) y A New Morning (2002). Tras una pausa, la banda se reunió en 2010 y lanzó Bloodsports (2013), Night Thoughts (2016), The Blue Hour (2018) y Autofiction (2022).

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Suede

Suede (1993)

Dog Man Star (1994)

Coming Up (1996)

Head Music (1999)

A New Morning (2002)

Bloodsports (2013)

Night Thoughts (2016)

The Blue Hour (2018)

Autofiction (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para sumergirte en el universo sonoro de Suede, te recomendamos escuchar su playlist con las canciones más representativas de la banda. Desde los acordes melódicos de Animal Nitrate hasta los ritmos envolventes de Beautiful Ones, esta selección te llevará a un viaje musical inolvidable. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Beautiful Ones de Suede es una vibrante representación de la juventud y la rebeldía. Con una estética que mezcla el glamour y la decadencia, el video captura la esencia del britpop de los años 90. Las imágenes, llenas de energía y movimiento, reflejan la intensidad emocional de la canción. La banda, liderada por Brett Anderson, se presenta en un entorno urbano que evoca la libertad y el desenfreno, creando una experiencia visual inolvidable. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

