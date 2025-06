Sobre Sylvan Esso

Sylvan Esso, el dúo estadounidense de pop electrónico originario de Durham, Carolina del Norte, ha conquistado corazones desde su formación en 2013. Formado por la vocalista Amelia Meath, conocida por su trabajo con el trío folk Mountain Man, y el productor Nick Sanborn, exbajista de Megafaun, este proyecto combina letras emotivas con sintetizadores aventureros y ritmos bailables. Su carrera despegó con el sencillo Hey Mami, que dio paso a su álbum debut homónimo, Sylvan Esso, lanzado el 12 de mayo de 2014 bajo Partisan Records, alcanzando el puesto 39 en el Billboard 200. Su segundo trabajo, What Now (2017, Loma Vista Recordings), les valió una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Danza/Electrónica. En 2020, publicaron Free Love, un disco que equilibra intimismo y energía bailable, seguido por No Rules Sandy en 2022, lanzado a través de su propio sello, Psychic Hotline. Este último álbum marcó un nuevo capítulo con canciones más espontáneas y catárticas, consolidando su evolución sonora. Además, han destacado por proyectos colaborativos, como su gira WITH en 2019 con una banda de diez músicos, y por su capacidad para transformar lo cotidiano en arte, incorporando elementos como mensajes de voz o sonidos ambientales en sus grabaciones.

Discografía de Sylvan Esso

Sylvan Esso (2014)

What Now (2017)

Free Love (2020)

No Rules Sandy (2022)

Sumérgete en el universo sonoro de Sylvan Esso con una selección de sus temas más icónicos y vibrantes. Desde los ritmos infecciosos de Coffee hasta la energía veraniega de Sunburn, esta playlist captura la esencia de su pop electrónico cargado de emoción y texturas innovadoras. Perfecta para quienes buscan melodías que invitan al baile y a la introspección, esta colección es una puerta de entrada al estilo único del dúo. ¡No te la pierdas!

Embárcate en un viaje visual con el videoclip de Die Young de Sylvan Esso, una pieza que captura la esencia emocional y sonora del dúo. Dirigido por Mimi Cave, el video sigue a Amelia Meath mientras roba un coche de policía y emprende una huida hacia el desierto, evocando una narrativa de libertad y rebeldía que resuena con la letra de la canción, un relato sobre el amor que trastoca planes de autodestrucción. La estética minimalista y los paisajes áridos contrastan con la intensidad de la música, creando una experiencia inmersiva que refleja la dualidad entre vulnerabilidad y audacia. ¡Un videoclip que no solo complementa la canción, sino que eleva su impacto emocional!

