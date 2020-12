BIOGRAFÍA DE SYSTEM OF A DOWN

La banda californiana de origen armenio System of a Down fue formada en 1994 y alcanzó el reconocimiento mundial con su segundo álbum, Toxicity, publicado en el 2001. Poseedores de un particular e inclasificable estilo, la música del cuarteto de heavy metal ha recibido todo tipo de calificativos. Del nu metal al rock progresivo, con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo, el grupo ha tenido diversos altibajos en su carrera debido al interés de sus miembros en expandir territorios musicales a través de otros proyectos creativos alternativos.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE SYSTEM OF A DOWN

System of a Down (1998)

Toxicity (2001)

Steal This Album! (2002)

Mezmerize (2005)

Hypnotize (2005)

Puedes escuchar todos sus discos en diversas plataformas digitales de streaming como, por ejemplo, Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, puedes hacerte una idea de su sonido escuchando esta completa playlist en la han reunido las canciones más importantes de su carrera:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí!