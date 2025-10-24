Sobre Tame Impala

Tame Impala, el proyecto de rock psicodélico del multiinstrumentista australiano Kevin Parker, ha transformado la música alternativa desde su concepción en Perth en 2007. En el estudio, Parker escribe, graba, interpreta y produce cada nota, mientras que en directo la banda incluye a Dominic Simper (guitarra, sintetizador), Jay Watson (sintetizador, voz, guitarra), Cam Avery (bajo, voz) y Julien Barbagallo (batería, voz). Su debut, Innerspeaker (2010), certificado oro en Australia, mezcló psicodelia y rock con influencias de The Beatles y Pink Floyd, ganando elogios críticos. Lonerism (2012), platino en Australia, consolidó su estatus con una nominación al Grammy por Mejor Álbum de Música Alternativa. En 2015, Currents marcó un giro hacia el pop psicodélico, ganando los premios ARIA a Mejor Álbum de Rock y Álbum del Año, con Let It Happen como Canción del Año 2016 en los APRA Awards. Su cuarto álbum, The Slow Rush (2020), obtuvo cinco premios ARIA, destacando por su exploración del tiempo y la nostalgia. Tame Impala ha colaborado con artistas como Dua Lipa, Justice y Gorillaz, y Parker produjo Radical Optimism (2024) de Dua Lipa. Con más de 27 millones de oyentes mensuales en Spotify, Tame Impala sigue siendo un referente global del indie psicodélico.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Tame Impala

Innerspeaker (2010)

Lonerism (2012)

Currents (2015)

The Slow Rush (2020)

Deadbeat (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo hipnótico de Tame Impala, donde el rock psicodélico se encuentra con melodías pop y texturas electrónicas. Desde la épica Let It Happen hasta la irresistible The Less I Know the Better y la nostálgica Borderline, esta playlist reúne los himnos que han definido la carrera de Kevin Parker. ¡Prepárate para un viaje sonoro inolvidable!

Videoclip Destacado

El videoclip de The Less I Know the Better, dirigido por Canada y estrenado en 2015, es una explosión visual que captura la esencia psicodélica de Tame Impala. Con una estética vibrante y surrealista, el vídeo narra una historia de amor no correspondido a través de colores saturados, animaciones psicodélicas y una narrativa que mezcla baloncesto, gorilas y erotismo onírico. Su estilo retrofuturista y su energía caótica lo convierten en un clásico moderno. ¡Míralo ahora!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!