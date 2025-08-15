Sobre Tash Sultana

Tash Sultana, nacida como Taj Hendrix Sultana el 15 de junio de 1995 en Melbourne, Australia, es una artista multinstrumentista, cantante, compositora y productora que ha revolucionado la escena musical con su talento único y su capacidad para ser una «banda de una sola persona». Desde sus inicios tocando en las calles de Melbourne, Sultana se ha convertido en una figura global, agotando entradas en escenarios icónicos como el Red Rocks Amphitheatre y participando en festivales de renombre como Lollapalooza y Coachella. Su estilo musical, una fusión de rock psicodélico, soul, R&B y funk acústico, destaca por su uso magistral de pedales de loop y su habilidad para tocar más de 20 instrumentos, incluyendo guitarra, bajo, saxofón, trompeta, piano y percusión. Su carrera despegó en 2016 con el sencillo Jungle, que se volvió viral en YouTube y alcanzó el tercer puesto en el Triple J Hottest 100 de ese año. Desde entonces, ha lanzado dos álbumes de estudio, Flow State (2018) y Terra Firma (2021), un álbum en vivo, MTV Unplugged (Live in Melbourne) (2022), y varios EPs, incluyendo el reciente Return to the Roots (2025). Su música, cargada de autenticidad y emociones crudas, refleja su viaje personal, desde superar una psicosis inducida por drogas a los 17 años hasta consolidarse como una artista autosuficiente que produce, compone y graba en su propio Lonely Lands Studio.

Discografía de Tash Sultana

Flow State (2018)

Terra Firma (2021)

Return to the Roots (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Tash Sultana con una selección de sus temas más icónicos y envolventes. Desde el hipnótico Jungle, que marcó su explosión al estrellato, hasta la introspectiva Milk & Honey de su último EP, esta playlist captura la esencia de su estilo único, donde capas de guitarra eléctrica, loops y una voz ardiente se entrelazan para crear experiencias musicales inmersivas. No te pierdas joyas como Pretty Lady, Notion o su colaboración con Matt Corby en Talk It Out, perfectas para descubrir la magia de esta artista australiana. Escucha la playlist aquí.

Videoclip Destacado

El videoclip de Jungle (Live Bedroom Recording) es la puerta de entrada perfecta al talento crudo de Tash Sultana. Grabado en la intimidad de su habitación, este video captura la esencia de su arte: una guitarra eléctrica, pedales de loop y una energía que trasciende la pantalla. Con más de 170 millones de visitas, esta actuación casera muestra cómo Sultana crea un universo sonoro en solitario, convirtiendo una simple grabación en un fenómeno global.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

