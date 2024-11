Sobre Tate McRae

Tate McRae, nacida el 1 de julio de 2003 en Calgary, Alberta, Canadá, es una cantante, compositora y bailarina que ha capturado la atención mundial con su talento multifacético. Desde temprana edad, McRae mostró una inclinación natural hacia la danza, lo que la llevó a competir en el programa de televisión So You Think You Can Dance a los 13 años, convirtiéndose en la primera finalista canadiense. Su carrera musical despegó en 2017 con el lanzamiento de su sencillo viral One Day. En 2020, firmó con RCA Records y lanzó su primer EP, All the Things I Never Said, que incluye el éxito Stupid. Su sencillo You Broke Me First de 2020 se convirtió en un éxito internacional, consolidando su lugar en la industria musical. En 2021, lanzó su segundo EP, Too Young to Be Sad, que fue el EP femenino más reproducido del año en Spotify. Su álbum debut, I Used to Think I Could Fly (2022), recibió elogios de la crítica y alcanzó el top 10 en varios países. Con su segundo álbum, Think Later (2023), McRae continuó explorando nuevas facetas de su identidad artística. Su próximo álbum, So Close to What, se lanzará en febrero de 2025.

Fuentes: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Tate McRae

All the Things I Never Said (2020)

Too Young to Be Sad (2021)

I Used to Think I Could Fly (2022)

Think Later (2023)

So Close to What (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en la música de Tate McRae con su playlist de grandes éxitos en Spotify. Desde You Broke Me First hasta Greedy, esta colección captura la esencia de su talento y evolución artística. Escucha la playlist aquí.

Videoclip destacado de Tate McRae

Disfruta del videoclip más popular de Tate McRae, you broke me first, en YouTube. Mira el video aquí.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

