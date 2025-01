Sobre The 1975

Procedentes de Manchester, The 1975 se caracterizan por mezclar de manera sumamente heterogénea rock alternativo con R&B y otros géneros para abordar eternas temáticas juveniles como el sexo, el amor o la inseguridad. Inspirado por artistas tan diversos como Michael Jackson, The Rolling Stones, Brian Eno o Sigur Rós, el grupo lanzó entre 2012 y 2013 tres EP con los que llamaron poderosamente la atención de la crítica y el público. Su álbum debut de 2013 llegó al primer puesto del ranking británico, un logro duplicado en 2016 con I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It, también número uno en Estados Unidos. El aclamado A Brief Inquiry into Online Relationships apareció en 2018 mientras que su segunda parte, el algo decepcionante Notes on a Conditional Form, llegaría en 2020. En 2022, lanzaron Being Funny in a Foreign Language, consolidando su posición en la escena musical internacional.

Discografía de The 1975

The 1975 (2013)

I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It (2016)

A Brief Inquiry into Online Relationships (2018)

Notes on a Conditional Form (2020)

Being Funny in a Foreign Language (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo musical de The 1975 con nuestra playlist seleccionada. Desde los ritmos pegajosos de Chocolate hasta la introspección de Somebody Else, esta lista captura la esencia de la banda. No te pierdas Love It If We Made It, una crítica mordaz de la sociedad moderna, y It’s Not Living (If It’s Not With You), una reflexión sobre la adicción. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre el videoclip más icónico de The 1975, Somebody Else. Este video, con su vibrante energía y visuales llamativos, encapsula perfectamente la esencia de la banda. ¡No te lo pierdas aquí!

