El cuarteto de rock británico The Amazons se formó en 2014. Tocando un indie que combina la grandeza de Arcade Fire con la fuerza de Nirvana, las Amazons crean himnos pegadizos y melódicos compuestos para cantar juntos. En el momento de su formación, el vocalista Matt Thomson, el guitarrista Chris Alderton y el bajista Elliot Briggs ya formaban un grupo, pero cuando reclutaron a Josef «Joe» Emmet, que también es bajista, para tocar la batería, la banda de Reading nació. Construyendo seguidores de base en su escena local, Thomson, que entonces trabajaba en un supermercado, colocaba CD de demo en las cestas de los compradores. Su EP debut, Don’t You Wanna de 2015, fue producido por Catherine Marks, quien anteriormente había trabajado con Wolf Alice y White Lies, incluyendo canciones como Ultraviolet y Junk Food Forever. A pesar de que solo tenían un EP en su haber, las Amazons participaron en una breve gira europea con los Kooks, lo que ayudó a exponerles a una audiencia más amplia. En marzo de 2016, lanzaron el single Stay with Me, y su álbum debut homónimo siguió en 2017. Future Dust, el segundo esfuerzo de estudio de la banda, llegó en 2019, seguido de su tercer álbum How Will I Know If Heaven Will Find Me? en 2022.

Discografía de The Amazons

The Amazons (2017)

Future Dust (2019)

How Will I Know If Heaven Will Find Me? (2022)

