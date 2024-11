Sobre The Antlers

The Antlers es una banda de indie rock originaria de Brooklyn, Nueva York, formada en 2006. Inicialmente, fue el proyecto en solitario de Peter Silberman, quien escribió y grabó los dos primeros álbumes, Uprooted y In the Attic of the Universe. Con el tiempo, se unieron Michael Lerner y Darby Cicci, transformando el proyecto en una banda completa. Su tercer álbum, Hospice (2009), es una obra conceptual que narra la historia de una relación abusiva a través de la metáfora de un trabajador de hospicio y una paciente terminal. Este álbum recibió elogios de la crítica y consolidó su reputación en la escena indie.

En 2011, lanzaron Burst Apart, seguido de Familiars en 2014, ambos álbumes que continuaron explorando temas emocionales profundos con una mezcla de rock, dream pop y elementos electrónicos. Después de una pausa, regresaron en 2021 con Green to Gold, un álbum más optimista y reflexivo. La música de The Antlers se caracteriza por su lirismo introspectivo y su capacidad para evocar emociones intensas a través de arreglos sonoros complejos.

Discografía de The Antlers

Uprooted (2006)

In the Attic of the Universe (2007)

Hospice (2009)

Burst Apart (2011)

Familiars (2014)

Green to Gold (2021)

