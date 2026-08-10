Sobre The Avalanches

The Avalanches nacen en Melbourne en 1997 de las cenizas del grupo de noise punk Alarm 115. Su debut, Since I Left You (2000), construido a partir de más de 3.500 samples, los convirtió de inmediato en referencia obligada del plunderphonics y vendió más de un millón de copias en todo el mundo. Tras dieciséis años de silencio llegó Wildflower (2016), número uno en la lista australiana, seguido en 2020 por We Will Always Love You, que confirmó su gusto por rodearse de colaboradores de lujo como Blood Orange o Rivers Cuomo. Hoy el proyecto lo forman Robbie Chater y Tony Di Blasi, miembros fundadores, junto a Andy Szekeres, incorporado oficialmente a la formación en 2026. El grupo prepara su cuarto álbum, No Bad Memories, previsto para octubre de 2026 y adelantado ya por varios singles junto a Jamie xx, Karen O y Portraits of Tracy.

Discografía de The Avalanches

Since I Left You (2000)

(2000) Wildflower (2016)

(2016) We Will Always Love You (2020)

Descubre sus canciones imprescindibles

Del collage de samples de «Frontier Psychiatrist» a la calidez pop de «Since I Left You» o «Because I’m Me», este repaso reúne lo esencial de una de las bandas más influyentes de la electrónica de las últimas dos décadas.

Videoclip Destacado

«Because I’m Me», el tema que abre Wildflower, cuenta la historia de un niño que intenta enamorar a una taquillera del metro de Nueva York a base de coreografía y desparpajo, y es el vídeo más visto de la banda.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!