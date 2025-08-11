Sobre The Beach Boys

The Beach Boys, formada en Hawthorne, California, en 1961, es una de las bandas más influyentes de la historia del pop y el rock, conocida por sus armonías vocales y su evocación del estilo de vida playero. Liderada originalmente por los hermanos Brian Wilson, Dennis Wilson y Carl Wilson, junto a su primo Mike Love y el amigo Al Jardine, la banda definió el sonido surf de los 60 con éxitos como Surfin’ U.S.A. y I Get Around. Su obra maestra, Pet Sounds (1966), revolucionó la producción musical con su sofisticación y marcó un hito en el pop, influenciando a The Beatles. A pesar de tensiones internas y cambios en la alineación, han lanzado 29 álbumes de estudio, incluyendo Smiley Smile (1967), Sunflower (1970) y That’s Why God Made the Radio (2012). Con más de 100 millones de discos vendidos, The Beach Boys han ganado un Grammy a la Trayectoria (2001) y fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. Su música, que combina surf rock, pop psicodélico y experimentación, sigue resonando en generaciones, con Brian Wilson y Mike Love liderando proyectos paralelos en la actualidad.

Surfin’ Safari (1962)

Surfin’ U.S.A. (1963)

Surfer Girl (1963)

Little Deuce Coupe (1963)

Shut Down Volume 2 (1964)

All Summer Long (1964)

The Beach Boys’ Christmas Album (1964)

The Beach Boys Today! (1965)

Summer Days (And Summer Nights!!) (1965)

Beach Boys’ Party! (1965)

Pet Sounds (1966)

Smiley Smile (1967)

Wild Honey (1967)

Friends (1968)

20/20 (1969)

Sunflower (1970)

Surf’s Up (1971)

Carl and the Passions – «So Tough» (1972)

Holland (1973)

15 Big Ones (1976)

Love You (1977)

M.I.U. Album (1978)

L.A. (Light Album) (1979)

Keepin’ the Summer Alive (1980)

The Beach Boys (1985)

Still Cruisin’ (1989)

Summer in Paradise (1992)

Stars and Stripes Vol. 1 (1996)

That’s Why God Made the Radio (2012)

