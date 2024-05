The Beatles: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de “peor” a mejor

«Lo importante es estar aquí y ahora. No hay pasado y no hay futuro. El tiempo es una cosa muy engañosa. Todo lo que existe es el ahora» (George Harrison)

«Todo lo que toca el gobierno se convierte en basura» (Ringo Starr)

«La música es como un psiquiatra. Puedes decirle a tu guitarra cosas que no puedes decirle a la gente. Y te responderá con cosas que la gente no puede decirte» (Paul McCartney)

«Cuenta tu edad por amigos, no por años. Cuenta tu vida con sonrisas, no con lágrimas» (John Lennon)

Nunca entendí la supuesta competencia entre partidarios de The Beatles y The Rolling Stones, sobre cuál de las dos formaciones era mejor. Viví ambas bandas en plena infancia y pubertad, y puedo asegurar que estos dilemas nunca tuvieron ni tienen fundamento, salvo entre sus diferencias musicales. Mientras los escarabajos desarrollaban un sonido más pop, las piedras rodantes entregaban sus almas al blues, al rhythm & blues y al rock. El tiempo aun los diferenció más.

Lo que si hay que tener en cuenta es que la sociedad de los 60 era muy conservadora, de ahí que la música fuera un revulsivo para hacer generar profundos cambios sociales. La música llegó a ser una marcada herramienta de agitación y conversión sociales. Los jóvenes necesitaban cambios y la música los proporcionó. Pop, rock y psicodelia rompieron las cadenas sociales conservadoras y marcaron un cambio de rumbo.

The Beatles fueron asociados como los chicos buenos de la movida histriónica, mientras que los Rolling encarnaron el lado más salvaje y obsceno de la vida. Pero ni los primeros eran tan buenos chavales ni los segundos una pandilla de malotes. Ante semejante explosión cultural el sistema demarcó el fenómeno entre los diferentes targets de mercado. Por otra parte, a fin de reconducir los valores morales de la juventud y salvar una parte del lifestyle ante la inevitable sacudida de la rebeldía juvenil, el sistema trazó una doble línea disonante entre buenos y no tan buenos. El efecto tenaza logró su objetivo y el sistema no tuvo más remedio que aceptar la innovación.

Muchos piensan que declararse al mismo tiempo fan de Beatles y de Stones es raro. Según el libro de Ives Delmas y Charles Gancel, los seguidores deben elegir entre «quedarse con el brillante sol apolíneo de los Beatles o con la pálida luna dionisíaca de los Rolling Stones». Totalmente absurdo.

Muchos somos seguidores de ambas agrupaciones. No todos somos blanco o negro, sino que una gran multitud es un conjunto de matices entre la extensa gama de grises; es decir, todos tenemos una parte apolínea y dionisiaca en nuestro ser, y si no que se lo pregunten a Nietzsche, a Sartre, a Camus, a Fromm y a otros tantos intelectuales que siempre han debatido sobre la naturaleza dual del ser humano.

Para Delmas y Gancel «La imagen rebelde de los Stones fue una de las primeras ideas que desarrolló su mánager, Andrew Loog Oldham, para diferenciarlos de los Beatles (…) Cuando los Beatles fueron a un concierto que ofrecían los Stones en 1963, se cayeron bien, se hicieron amigos y en cuestión de días, John y Paul les cedieron una canción, I wanna be your man, que los Stones interpretaron con alma de blues. Fue el inicio de una amistad. Los Beatles eran el espejo en el que se miraban los Stones, el manantial en el que bebían».

Los dos autores opinan que «los Stones se inspiraron en las ideas musicales y estéticas de los Beatles, mientras que estos nunca cogieron nada de sus amigos antagonistas. A cada iniciativa beatle había una respuesta stone. Del Sgt. Pepper surge Their Satanic Majesties Request. De Let It Be, el Let It Bleed. Incluso la famosa lengua burlona que los Stones introducen como símbolo de la banda en el disco Sticky Fingers (1970) tiene algo que ver con los Beatles».

Los mismos autores siguen las comparaciones diciendo que «los Beatles en tan sólo seis años y siete meses, protagonizaron una de las carreras más creativas e innovadoras de la historia de la música. Los Beatles representaban la nueva música mientras que los Stones eran los conservadores, pues se inspiraban en la tradición del blues. Los Stones empezaron a ser la banda de rock más grande del mundo cuando los Beatles se separaron. Los primeros eran más longevos, casi 60 años de trayectoria, pero su éxito, está en que han sabido ser una empresa. En cambio, The Beatles eran un grupo de amigos y la separación vino por las fricciones lógicas, habían estado mucho tiempo juntos. Los Rolling Stones nunca se separaron porqué de hecho nunca estuvieron juntos».

Como conclusión Delmas y Gancel afirman que «los Stones tienen una ligera ventaja sobre The Beatles en cuanto a la imagen, ya que su aura rock e insolente ha resistido a los ultrajes del tiempo, además de elogiar su fantástico éxito comercial y económico, la energía de la marca que han sabido crear y alimentar. Sin embargo, los Beatles rebasaron con extraordinaria libertad los límites de la música de su tiempo y gracias a ellos, el rock’n’roll se convirtió simplemente en rock y este abrió el camino a un pop universal y polifónico que se atrevía a todo y que puso al alcance de una generación nuevos sonidos y sorprendentes alquimias musicales».

Al margen de lo dicho ahora ya podemos centrarnos en ese Top 5 diferencial con The Beatles, pero antes decir que, si ya fue muy dificultoso abarcar el Top 5 de los Stones, hacerlos con The Beatles sobrepasa ya todos los límites, especialmente debido hay muchos grandes álbumes que necesariamente deben compartir la misma posición pues son igualmente buenos.

¿Cómo anteponer The White Album, Let It Be a Sargent Peppers o Abbey Road? ¿Cuál colocar por debajo o descartar?: Rubber Soul, Revolver, A Hard’s Day Night o a Help!? Sinceramente cuesta mucho elegir. Para mi todos son puntuables y deben estar entre los elegidos. Es por ello, que no exista más remedio que doblar posiciones. Vamos al lio…

Posición número 5: «Please Please Me» (1963)

Temas estrella: todos

Fue el álbum debut. Arrancar 1963 con semejante sonido y potencia lirica (recordemos que el álbum debut de los Stones fue un año más tarde, 1964), fue una odisea que en aquellos tiempos no existía en ninguna banda. Sin duda arrasaron y dieron a entender que les esperaba el Olimpo. Por eso merece estar en este pódium.

Su sonido era limpio, lejos del embarullamiento instrumental de otras formaciones. La voces eran muy nítidas, sobresalían elegantemente y las guitarras brillaban nota por nota. Encandilaron febrilmente a las masas. Fue el inicio de la Beatlemanía.

La revista Rolling Stone llegó a afirmar que «se trataba de un álbum realizado por un grupo de música rock hecho a sí mismo, escribiendo sus propios éxitos y tocando sus propios instrumentos musicales». La misma revista clasificó Please Please Me en el puesto 39 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.​ Según la valoración de Allmusic, «décadas después de haber sido editado Please Please Me, el álbum sigue sonando hoy tan fresco como antaño, precisamente a causa de su origen tan peculiar».

Posición número 4: «A Hard Day’s Night» (1964) + «Help» (1965)

Temas estrella: todos (ambos álbumes)

Ambos discos comparten esta posición porque es imposible decir cuál de los dos destaca frente al otro. Los dos son imprescindibles. Representan el punto álgido de la fiebre beatliniana que arrasó los 60.

Hard Day’s Night alcanzó la posición 1. Permaneció en ese puesto durante 21 semanas de las 38 que se mantuvo en la cima. La revista británica Q lo clasificó en el 1 puesto de su lista de los 100 mejores álbumes británicos de todos los tiempos. Rolling Stone catalogó dos de sus temas en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos: A Hard Day’s Night y Can’t Buy Me Love.

Por su parte, Help! mostraba la maduración que iba adquiriendo constantemente la música de los Beatles, con una combinación estilística que iba más allá de los términos pop y beat. Contenía Yesterday, de Paul McCartney, y You’ve Got to Hide Your Love Away, de John Lennon. Son dos tremendos discazos históricos.

Posición número 3: «Rubber Soul» (1965)+ «Revolver» (1966)

Temas estrella: todos (ambos discos)

Los dos discos representan el inicio de esa madurez propia, del cambio de estilo. Rubber Soul fue el punto donde el sonido beatleniano comenzó a evolucionar. Fue el primer álbum donde todos los temas fueron compuestos por sus miembros. Marcó un alejamiento del pop adolescente hacia una mayor introspección y madurez.

Revolver, fue el último álbum lanzado antes de que la banda decidiera abandonar los escenarios y las giras, a favor de la experimentación en los estudios de grabación. Es considerado uno de los discos más grandes e innovadores en la historia de la música pop, debido a su variedad de estilos musicales, diversos sonidos y contenido lírico.

Asimismo, es respetado por su gran gama de sonidos y un rico contenido compositivo y lírico, llegando incluso a revolucionar los estándares de grabación y de escritura musical.

Posición número 2: «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (1967) + «White Album» (1968)

Temas estrella: todos

A menudo es citado por la crítica como su mejor obra y el disco más importante de todos los tiempos. Incorporó elementos poco comunes y muy divergentes como música hindú, música psicodélica, music hall, influencias sinfónicas, noise y otros múltiples estilos sónicos.

El álbum fue la cresta del rock psicodélico junto con The Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd y el génesis de lo que hoy conocemos como álbum conceptual. Se convirtió en un ícono de la cultura popular y en una de las principales influencias creativas y técnicas de muchos artistas.

La portada del álbum es considerada un obra de arte minimalista en sí misma y un hito del posmodernismo. Obtuvo también cuatro premios Grammy en 1968, incluido el premio al mejor álbum del año, siendo el primer disco de rock en conseguir este premio.

Asimismo, es uno de los álbumes más vendidos de la historia, con 32 millones de ventas estimadas; ​y también se ha convertido en el segundo álbum más vendido en la historia del Reino Unido. Fue agregado al Registro Nacional de la Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser «cultural, histórica y estéticamente significativo». Rolling Stone lo situó en el número 1 de su lista 500 Greatest Albums of All Time. Pasó 27 semanas en la cima del UK Album Chart en el Reino Unido y alcanzó el primer lugar del Billboard 200 de Estados Unidos, manteniéndose durante 15 semanas.

Posición número 1: «Abbey Road» (1969)

Temas estrella: todos

Múltiples críticos citan Abbey Road como el mejor álbum de The Beatles. Está considerado como uno de los álbumes más importantes en la historia de la música y el mejor elaborado por The Beatles, aunque en esa época la banda apenas funcionaba ya como un grupo unido.

La portada del álbum se convirtió en una de las más famosas de la historia de la música, ya que, a pesar de su simbología, contexto urbano, nombre de la calle y proximidad a los estudios de grabación con el mismo nombre, se desarrollaron muchas especulaciones y leyendas urbanas en torno a él.

Como álbum Abbey Road ocupa el puesto número 5 en la lista realizada por la revista Rolling Stone de Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Es uno de los seis álbumes certificados con disco de diamante de The Beatles, lo que los convierte en los máximos ganadores de este reconocimiento en la historia de la música. Los otros álbumes con disco de diamante son The Beatles 1962-1966, The Beatles 1967-1970, The Beatles (White Album) y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

ANEXO: ALGUNOS VIDEOS INMORTALES DE THE BEATLES

CERRANDO FILAS…

De vez en cuando, es reconfortante recordar el buen pasado, esa nostalgia que nos hizo sentir vibrantes en nuestra juventud. Cada generación posee sus propios iconos y referencias, pero hay décadas que son muy especiales, que sobresalen por su tremenda fuerza, trascendencia y legado. Los 60 y los 70 fueron únicos, como también lo fueron los locos años 20 y los explosivos 50. Son años que han pasado a la historia porque han sido resortes de grandes cambios y progresos inolvidables.

Personalmente The Beatles fueron mi máxima referencia en mis tiempos de crio. Los escuchaba constantemente en casa. Mis padres compraban sus discos y bailaba sus melodías en los guateques de mi amig@s. Los Beatles estaban en todas partes. Su sonido impregnó la piel de todos. Eran canciones que entraban y se quedaban para siempre. Hoy en día aun consiguen emocionarme. Sin duda… fueron ÚNICOS.

The Beatles, además de tener canciones con las que los jóvenes se identificaban, tenían un estilo y una imagen muy determinadas, y que fue cambiando a medida que su música evolucionó. No ha existido en la historia de la música otra banda que haya influido tanto en la cultura, en la sociedad y en la política mundiales como lo fueron los cuatro escarabajos de Liverpool.

The Beatles lograron sobresalir por encima de todas las grandes bandas de la época, sobre todo esa imagen, comportamiento, mensaje y música que empujaron a toda una generación a liberarse del conservadurismo reinante, llegando incluso a superar los hitos de la simple comercialidad. Además, supieron usar todo este impacto para cambiar incluso muchos paradigmas musicales y sociales.

Los Rolling son los Rolling, pero los Beatles son los Beatles, y a pesar de que los primeros fueron arrasadores en muchos aspectos, los segundos marcaron un histerismo y fenómeno social sin precedentes. No cabe duda de que ambos marcaron las diferencias y sin ellos el mundo hubiera distinto. Larga vida pues al rock and roll…