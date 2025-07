Sobre The Beatles

The Beatles, formada en Liverpool, Inglaterra, en 1960, es considerada la banda más influyente de la historia de la música popular. Compuesta por John Lennon (voz, guitarra, teclados), Paul McCartney (voz, bajo, teclados), George Harrison (guitarra, voz) y Ringo Starr (batería, voz), evolucionaron desde el skiffle y el rock and roll de los 50 hasta abarcar géneros como pop, psicodelia, folk y música experimental. Su debut, Please Please Me (1963), grabado en una sesión de 12 horas, marcó el inicio de la «Beatlemanía», impulsada por éxitos como Love Me Do y She Loves You. Con 13 álbumes de estudio, incluidos hitos como Rubber Soul (1965), Revolver (1966), Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), The Beatles (White Album) (1968) y Abbey Road (1969), vendieron más de 600 millones de discos a nivel mundial. Innovadores en técnicas de grabación junto a su productor George Martin, influyeron en la contracultura de los 60 con letras que exploraban amor, filosofía y crítica social. Tras su separación en 1970, dejaron un legado imborrable, con siete premios Grammy, 15 premios Ivor Novello y el puesto número uno en la lista de Rolling Stone de los “100 artistas más grandes de todos los tiempos”. En 2023, lanzaron Now and Then, su última canción, completada con tecnología de IA para incluir la voz de Lennon desde una demo de los 70.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The Beatles

Please Please Me (1963)

With the Beatles (1963)

A Hard Day’s Night (1964)

Beatles for Sale (1964)

Help! (1965)

Rubber Soul (1965)

Revolver (1966)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)

Magical Mystery Tour (1967)

The Beatles («The White Album», 1968)

Yellow Submarine (1969)

Abbey Road (1969)

Let It Be (1970)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de The Beatles, donde cada canción es un capítulo de la revolución musical del siglo XX. Desde el explosivo Twist and Shout hasta la introspectiva Yesterday, la psicodélica Strawberry Fields Forever y el emotivo Now and Then, esta playlist reúne himnos que han marcado generaciones. ¡Prepárate para un viaje sonoro inolvidable con los Fab Four!

Videoclip Destacado

El videoclip de Strawberry Fields Forever, dirigido por Peter Goldman y estrenado en 1967, es una obra maestra psicodélica que refleja la innovación de The Beatles en su apogeo creativo. Filmado en un campo de Knole Park, Kent, el vídeo combina imágenes surrealistas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr tocando en un entorno onírico, con un árbol pintado de colores vibrantes y efectos visuales experimentales como cámaras lentas y superposiciones. La estética, cargada de tonos saturados y una atmósfera etérea, complementa la complejidad emocional de la canción, marca un hito visual de la era psicodélica.

