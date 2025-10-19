Sobre The Black Crowes

The Black Crowes es una banda estadounidense de rock sureño y blues rock formada en 1984 en Atlanta, Georgia, por los hermanos Chris y Rich Robinson bajo el nombre original de Mr. Crowe’s Garden. Su debut discográfico llegó en 1990 con Shake Your Money Maker, un álbum que revitalizó el espíritu del rock clásico con influencias de The Rolling Stones, The Faces y Led Zeppelin, y que incluía éxitos como Hard to Handle y She Talks to Angels.

Durante los años 90, la banda consolidó su estatus con discos como The Southern Harmony and Musical Companion (1992), que alcanzó el número 1 en el Billboard 200, y Amorica (1994), que mostró una evolución hacia un sonido más psicodélico y experimental. A pesar de múltiples cambios de formación y tensiones internas, los hermanos Robinson mantuvieron viva la esencia del grupo, que se disolvió en 2002, regresó en 2005, volvió a separarse en 2015 y resurgió con fuerza en 2019.

En 2024, celebraron su 40º aniversario con el lanzamiento de Happiness Bastards, su primer álbum de material original en 15 años, reafirmando su vigencia en la escena del rock contemporáneo. Su directo sigue siendo uno de los más potentes del género, con una mezcla de energía cruda, improvisación y raíces sureñas.

Discografía de The Black Crowes

Shake Your Money Maker (1990)

The Southern Harmony and Musical Companion (1992)

Amorica (1994)

Three Snakes and One Charm (1996)

By Your Side (1999)

Lions (2001)

Warpaint (2008)

Before the Frost…Until the Freeze (2009)

Happiness Bastards (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres entender por qué The Black Crowes son considerados una de las bandas más auténticas del rock estadounidense, esta playlist es el mejor punto de partida. Desde la energía de Remedy hasta la melancolía de She Talks to Angels, pasando por joyas como Wiser Time o Thorn in My Pride, cada canción es una muestra de su talento para fusionar blues, soul y rock con una actitud inconfundible.

Videoclip Destacado

En 2024, The Black Crowes sorprendieron con Wanting and Waiting, su primer videoclip en 16 años, como adelanto de su álbum Happiness Bastards. El vídeo, cargado de energía y nostalgia, muestra a la banda en plena forma, combinando su esencia clásica con una producción moderna. Una prueba de que los cuervos siguen volando alto.

