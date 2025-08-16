Sobre The Chemical Brothers

Formado en Manchester, Inglaterra, en 1989, el dúo The Chemical Brothers, compuesto por Tom Rowlands y Ed Simons, es uno de los pilares fundamentales de la música electrónica contemporánea. Inicialmente conocidos como The Dust Brothers, cambiaron su nombre en 1995 debido a un conflicto con otro grupo estadounidense. Su debut, Exit Planet Dust (1995), revolucionó el panorama musical con su fusión de big beat, techno y acid house, vendiendo más de un millón de copias a nivel mundial y alcanzando el número 9 en las listas británicas. Con diez álbumes de estudio, un álbum en vivo, cinco recopilatorios, dos álbumes de remezclas, cinco mezclas, una banda sonora y múltiples sencillos, The Chemical Brothers han consolidado su legado con seis premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum de Dance/Electrónica por Push the Button (2005) y We Are the Night (2007). Su capacidad para integrar influencias del punk, hip-hop y sonidos africanos, junto con colaboraciones estelares con artistas como Noel Gallagher, Beth Orton, Q-Tip y Beck, los ha mantenido como referentes de la música electrónica. Su último trabajo, For That Beautiful Feeling (2023), reafirma su vigencia con una propuesta fresca y vibrante, consolidando su estatus como pioneros del género big beat junto a The Prodigy y Fatboy Slim.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The Chemical Brothers

Exit Planet Dust (1995)

Dig Your Own Hole (1997)

Surrender (1999)

Come with Us (2002)

Push the Button (2005)

We Are the Night (2007)

Further (2010)

Born in the Echoes (2015)

No Geography (2019)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de The Chemical Brothers con una selección de sus temas más icónicos que han definido la música electrónica. Desde los ritmos explosivos de Block Rockin’ Beats hasta la energía psicodélica de Hey Boy Hey Girl y la colaboración estelar con Beck en Skipping Like a Stone, esta playlist reúne lo mejor de su trayectoria. ¡Prepárate para vibrar con los beats que han hecho historia en clubes y festivales de todo el mundo!

Videoclip Destacado

No puedes perderte el icónico videoclip de Let Forever Be, una joya visual dirigida por el legendario Michel Gondry. Con la colaboración vocal de Noel Gallagher, este vídeo combina una estética surrealista con coreografías hipnóticas que capturan la esencia psicodélica de The Chemical Brothers. Estrenado en 1999, sigue siendo una pieza imprescindible para los amantes de la música electrónica y el arte visual.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!