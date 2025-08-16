Sobre The Cribs

The Cribs es una banda de indie rock británica formada en 2001 en Wakefield, West Yorkshire, por los hermanos gemelos Gary Jarman (bajo y voz) y Ryan Jarman (guitarra y voz), junto a su hermano menor Ross Jarman (batería), quienes comenzaron a tocar juntos desde 1989. Inicialmente un proyecto de grabación casero, el grupo ganó notoriedad en la escena underground con influencias punk y garaje, comparados con The Libertines y destacando por su energía cruda y letras ingeniosas. En 2008, Johnny Marr de The Smiths se unió como miembro oficial hasta 2011, aportando a su sonido en el álbum Ignore the Ignorant. Su carrera incluye ocho álbumes de estudio que han marcado el indie británico: desde el debut homónimo en 2004, pasando por éxitos comerciales como Men’s Needs, Women’s Needs, Whatever en 2007, hasta Night Network en 2020, con cuatro de sus últimos discos alcanzando el Top 10 en las listas del Reino Unido. Tras un parón en 2019 por disputas legales sobre su catálogo, regresaron en 2020 con nueva música y giras, incluyendo reediciones de sus primeros álbumes en 2022 que entraron en el Top 10, y en 2025 celebran el 20 aniversario de The New Fellas con actuaciones íntimas en el Reino Unido y su primera gira norteamericana en ocho años, incluyendo el Riot Fest en Chicago.

Discografía de The Cribs

The Cribs (2004)

The New Fellas (2005)

Men’s Needs, Women’s Needs, Whatever (2007)

Ignore the Ignorant (2009)

In the Belly of the Brazen Bull (2012)

For All My Sisters (2015)

24-7 Rock Star Shit (2017)

Night Network (2020)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de The Cribs con esta selección esencial que captura su esencia punk-indie, desde himnos energéticos hasta tracks introspectivos que han definido generaciones de fans del rock alternativo británico.

Videoclip Destacado

Disfruta del icónico videoclip de Men’s Needs, el hit que catapultó a The Cribs al estrellato indie con su ritmo infeccioso y visuales que reflejan su rebeldía juvenil, un must para entender su impacto en la escena musical.

