The Cure es una banda inglesa de rock alternativo formada en 1976 por Robert Smith en Crawley, Sussex Occidental. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, The Cure ha dejado una huella imborrable en la música con su estilo único que combina post-punk, new wave y rock gótico. Su álbum debut, Three Imaginary Boys (1979), los posicionó en la escena musical británica, seguido por Seventeen Seconds (1980) y Faith (1981), que consolidaron su sonido oscuro y atmosférico. En 1982, lanzaron Pornography, considerado uno de sus trabajos más sombríos. A mediados de los 80, la banda exploró un sonido más accesible con The Head on the Door (1985) y Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987). Su obra maestra, Disintegration (1989), es aclamada como uno de los mejores álbumes de la década. En los años 90, continuaron su éxito con Wish (1992), que incluye el hit Friday I’m in Love. Tras varios cambios de formación y una pausa prolongada, lanzaron Songs of a Lost World en 2024, su primer álbum en 16 años.

Discografía de The Cure

Three Imaginary Boys (1979)

Seventeen Seconds (1980)

Faith (1981)

Pornography (1982)

The Top (1984)

The Head on the Door (1985)

Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987)

Disintegration (1989)

Wish (1992)

Wild Mood Swings (1996)

Bloodflowers (2000)

The Cure (2004)

4:13 Dream (2008)

Songs of a Lost World (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de The Cure con su playlist de canciones imprescindibles. Desde los clásicos oscuros como A Forest hasta los himnos pop como Friday I’m in Love, cada tema es una muestra de su talento y versatilidad. ¡Escúchalo aquí

Videoclip destacado

Descubre el videoclip más conocido de The Cure, Friday I’m in Love. Este video, dirigido por Tim Pope, captura una esencia alegre y colorida de la banda que no habían explorado hasta ese momento. ¡No te lo pierdas aquí!

